In der Nacht zum 10. November 2013 hatten die heute 31-jährige Gesundheitsfachfrau und die heute 27-jährige Verkäuferin in einer Wohnung eines Alterszentrums in Kilchberg ZH die schlafende 88-jährigen Bewohnerin erstickt. Anschliessend raubten sie Schmuck, Geld und eine Kreditkarte im Gesamtwert von ein paar tausend Franken.

Das Bezirksgericht Horgen ZH sprach die beiden vor einem Jahr des Raubmordes, die ältere zudem des gewerbsmässigen Diebstahls schuldig. Sie hatte als Angestellte des Alterszentrums verschiedene Bewohner bestohlen und die Beute verkauft. Das Obergericht bestätigte das Urteil in diesen Punkten.

Es erhöhte aber das Strafmass für die ältere Beschuldigte. Die erste Instanz hatte noch deren Geständnis als strafreduzierend gewürdigt. Laut dem Obergericht ist aber "ein widerrufenes Geständnis kein Geständnis". Von Einsicht und Reue könne bei der 31-Jährigen keine Rede sein.