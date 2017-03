Die Geschwindigkeitskontrolle wurde zwischen 8.35 und 10.45 Uhr an der Bernerstrasse durchgeführt. Der 28-jährige Schweizer musste den Führerausweis an Ort und Stelle abgeben, wie die Zürcher Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der Tacho eines 62-jährigen Lenkers zeigte 85 km/h, jener eines 21-Jährigen 88 km/h.

Insgesamt wurden 76 Fahrzeuglenkende verzeigt, weil sie schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit unterwegs waren.