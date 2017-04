Es ist eine regelrechte Bombe, welche acht Zürcher Statthalterinnen und Statthalter am Dienstag platzen lassen haben. Sie wünschen sich für den Bezirk Dietikon «wieder einen verlässlichen Kollegen», schreiben sie in einer Mitteilung, und unterstützen deshalb im zweiten Wahlgang der Statthalterwahl am 21. Mai nicht ihren ehemaligen Kollegen Adrian Leimgrübler, der wieder kandidiert, sondern Simon Hofmann.

Alkoholgeruch schon am Morgen

Brisant sind aber vor allem die Gründe, wieso die Statthalter sich nicht hinter ihren ehemaligen Kollegen stellen. «Es darf nicht mehr vorkommen, dass ein Statthalter schon zu morgendlichen Terminen mit Alkoholgeruch oder gar nicht erscheint, zum Teil unentschuldigt oder mit kurzfristig mitgeteilten Begründungen», schreiben sie. Zudem habe die Statthalterkonferenz Leimgrübler «infolge fehlender Zuverlässigkeit» nicht für wichtige, bezirksübergreifende Aufgaben wie die Teilnahme an Arbeitsgruppen, die Organisation von Weiterbildungen oder die Ausarbeitung von Vernehmlassungen delegieren können.

Es sei im Interesse der Bevölkerung des Bezirks Dietikon, dass der künftige Statthalter wieder, wie das üblich sei, konsequent an den monatlichen Konferenzen teilnehmen und sich dort einbringen werde, heisst es in der Mitteilung weiter. Leimgrübler sei an rund der Hälfte der Zusammenkünfte abwesend gewesen.

Nicht «glaubwürdig und verlässlich»

Zudem sei es wichtig, dass der künftige Statthalter und Bezirksratspräsident seinen Pflichten als Aufsichtsorgan über die Gemeinden und insbesondere auch über die Feuerwehren «glaubwürdig und verlässlich» nachkommen werde, schreiben die Statthalter. Aus all diesen Gründen empfehle man den Stimmberechtigten im Bezirk Dietikon, Simon Hofmann zu wählen.

Unterzeichnet ist die Mitteilung von acht der insgesamt elf Statthalter im Kanton Zürich. Nicht unterzeichnet haben sie die beiden Statthalter aus Horgen und der Stadt Zürich. Wie Marcel Tanner, Vorsitzender der Statthalterkonferenz, auf Anfrage der Limmattaler Zeitung sagt, wolle sich der Horgemer Statthalter aus dem Thema raushalten und der Zürcher Statthalter sei erst seit 2016 im Amt und habe nie mit Leimgrübler zusammengearbeitet. Der Meilemer Statthalter Ueli Hofmann hat die Mitteilung nicht unterzeichnet, weil er als Vater des Statthalterkandidaten Simon Hofmann nicht befangen wirken will.

Schon seit mehreren Jahren

Er kenne Leimgrübler schon seit Jahrzehnten, sagt Tanner: Früher seien sie beide Bezirksanwälte gewesen, zwischen 2009 und 2015 dann beide Statthalter. Wann die Probleme mit dem Alkoholkonsum und der fehlenden Zuverlässigkeit erstmals aufgetaucht seien, könne er nicht ganz genau sagen. «Sicher ist», so Tanner, «dass dies schon seit mehreren Jahren der Fall ist. Es ist keine kurzfristige Erscheinung.» Auch die kürzliche Antwort des Regierungsrats zum Fall Leimgrübler habe ja gezeigt, dass sich der damalige Justizdirektor Martin Graf schon 2012 mit dem Thema beschäftigt habe.

Dass er und seine Kollegen und die Kollegin jetzt an die Öffentlichkeit gehen, habe einen einfachen Grund, sagt Tanner. «Wir finden es nicht richtig, dass die Stimmbürger auf einer unvollständigen Basis entscheiden müssen. Sie sollten Kenntnis von den Grundlagen haben.» Es sei bedauerlich, dass Adrian Leimgrübler weder die Einstellungsverfügung des Strafverfahrens, noch die Entscheide der Justizdirektion und des Regierungsrats offen gelegt habe, sagt Tanner - auch wenn dies natürlich sein gutes Recht sei. «Deshalb haben wir uns letztlich entschieden, die Stimmbürger auf diese wichtigen Informationen aufmerksam zu machen.»

Leimgrübler: «Polemisch und falsch»

Leimgrübler - der nicht mündlich, sondern nur schriftlich Stellung nehmen wollte - stellte am Dienstag klar, es gehe bei dieser Mitteilung nur um Wahlkampf. «Ebenso klar ist, dass es sich beim Initiant der Aktion um Ueli Hofmann, den Vater des Gegenkandidaten handelt», schreibt er in einer Mitteilung. «Wohlweislich» habe dieser selbst nicht unterschrieben.

Leimgrübler vermutet auch, dass die Statthalter und die Statthalterin «nicht selbst in den Fokus» von Justizdirektorin Jacqueline Fehr geraten wollen, wie er schreibt: «Man will ja die Statthalterämter genauer unter die Lupe nehmen. Da scheint es angezeigt, sich von mir zu distanzieren.»

Die Medienmitteilung nennt Leimgrübler «sehr polemisch». Zu den persönlichen Vorwürfen wie dem Alkoholkonsum will er keine Stellung nehmen: «Ich lasse mich nicht auf dieses Niveau herab.» Dass er in Arbeitsgruppen nicht mitgearbeitet habe, will er aber nicht gelten lassen. Auch sei die Behauptung, er sei an rund der Hälfte der monatlichen Zusammenkünfte abwesend gewesen, falsch. Er habe nur in etwa 10 Prozent der Fällen gefehlt.

Die Aufsicht über die Feuerwehren habe er ebenfalls «korrekt und zuverlässig» wahrgenommen, heisst es in der Mitteilung. Dies hätten zwei ehemalige Bezirksräte auch in Leserbriefen kund getan. Leimgrübler verweist zudem auf rund 40 Schreiben, die er nach seiner fristlosen Entlassung im November 2015 von Gemeindevertretern, Feuerwehrleuten, Justizpersonen und anderen bekommen habe.

Für ihn ist klar: «Es geht hier, wie erwähnt, lediglich darum, den Sohn von Ueli Hofmann durchzuboxen, mit welchen Mitteln auch immer.»