Und Peter machte sich sofort an die Arbeit – zum grossen Amüsement der Schneiders. «Durch den Grössenunterschied musste Peter gar nicht springen, er konnte es im Stehen machen. Er hätte auch drüberlaufen können», meint Heinz Schneider lachend.

Dem Samen wird es zu heiss

Das anspruchslose Zebu oder Buckelrind kommt ursprünglich aus Indien und liebt die Hitze. In Brasilien wurde eine Zebu-Rinderrasse mit aus Indien importierten Rindern gekreuzt, heraus kam die Zebu-Rasse Nelore. Peter gehört dieser Rasse an.

Nelores haben einen ausgesprochen grossen Höcker, dessen Fleisch in Brasilien sehr geschätzt wird, und lange Beine. Was sie aber für Kreuzungen so interessant macht, ist ihre Toleranz gegenüber hohen Temperaturen. Ausserdem entwickelten sie eine natürliche Resistenz gegen Parasiten und Krankheiten. Beides ist mittlerweile auch in Mitteleuropa gefragt, wo die Folgen des Klimawandels zu spüren sind.

«Bei den heimischen Rassen gibt es zunehmend Probleme mit der Samenqualität der Zuchtstiere», so Schneider. Ab 35 Grad aufwärts nehme sie rapide ab und gehe mit steigender Temperatur immer mehr gegen Null – ein echtes Problem bei Mutterkuh-Schweiz-Betrieben, die ausschliesslich auf den Natursprung setzen und keine künstlichen Besamungen erlauben. Schliesslich wird im Laufe des Sommers gedeckt.

Mittel gegen aggressivere Fliegen

Und noch etwas scheint mit der Klimaerwärmung einherzugehen: aggressivere Fliegenarten, die den Kühen vermehrt Eier in die Augen legen, was zu Erblindungen führen kann. Vor allem Dexter- und Angus-Rinder haben mangels Wimpern damit zu kämpfen; anders die Zebu-Kreuzungen. «Auch Durchfall haben diese Rinder nicht mehr, genauso wie manch andere Krankheit», so Heinz Schneider.