Mit der Alterung der Gesellschaft rücken auch zunehmend Alterserkrankungen in den Fokus. Doch das Thema werde noch immer ein Stück weit stigmatisiert. «Heute leben wir in einer Multitasking-Gesellschaft», sagt Krebs. «Schafft man das Erledigen von scheinbar simplen Aufgaben nicht mehr parallel, beispielsweise aufgrund von Alzheimer, fühlt man sich schnell isoliert, was zu einer gewissen Frustration führt.» Doch der Umgang mit dem Thema Alzheimer habe sich in den letzten Jahren ein wenig entspannt. «Mit den jungen Älteren aus der Babyboomer-Generation wurde das Thema präsenter», so Krebs. Denn diese würden vermehrt öffentlich über ihren Zustand sprechen.

Darin liege auch der Symbolcharakter des neuen Treffs. So werde dieser nicht an einem abgeschotteten Privatort abgehalten, sondern in einem öffentlichen Restaurant. «Hier können auch nicht Betroffene den Vorträgen lauschen oder mit Alzheimerpatienten oder deren Angehörigen ins Gespräch kommen.»

Zentral sei jedoch, dass die Partner und Angehörigen, welche die Erkrankten teils bis an die Belastungsgrenze pflegen, ein Netzwerk aufbauen können. «Teilweise bieten sich nämlich simple Tricks an, mithilfe derer der Alltag besser gemeistert werden kann», so Krebs – wie im Fall der eingangs erwähnten Rita, die Krebs an einem Alzheimer-Café im Aargau kennen gelernt habe. «Wutausbrüche, weil den Erkrankten etwas nicht in den Kram passt, das kennen alle Angehörigen», sagt Krebs. Eine andere Teilnehmerin habe Rita dann geraten, die Sandalen zu verstecken und Fritz anstelle zwei verschiedene Winterschuhpaare zur Auswahl zu stellen. «So könne er noch immer selbst aussuchen, doch fällt die Option, die schlichtweg nicht geht, weg», sagt Krebs.