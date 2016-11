Beliebter Lehrer

Da hat man schon längst vergessen, dass man einem 90-Jährigen gegenüber sitzt, der von seinem Leben erzählt, einem Leben, das von Beharrlichkeit, Neugier und Lernen geprägt ist. Obwohl der Vater zunächst eine Malerlehre für den Sohn im Auge hatte, absolvierte der gebürtige Niederurner schliesslich eine kaufmännische Lehre, die sein Onkel ihm vermittelte.

«Was ich möchte, hat mich niemand gefragt. So waren die Zeiten damals.» Aber mit 28 Jahren und «zweieinhalb Kindern», beschliesst er, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er hatte sein Talent für den Lehrerberuf entdeckt und machte, obwohl er eigentlich schon zu alt war, eine Primarlehrerausbildung in Wettingen.

Bei der Auswahl der ersten Stelle im Jahr 1958 fiel die Entscheidung auf Bergdietikon. «Wir sahen, dass hier ein neues Quartier mit Zuzug entsteht; ausserdem schätzten wir die Nähe zu Zürich.» 31 Jahre lang unterrichtete er von da an die Bergdietiker Dritt- bis Fünftklässler. Als er mit 63 Jahren in Pension ging, versuchten die Eltern - wenn auch vergeblich -, ihn zum Weitermachen zu bewegen.

Auch heute noch erinnern sich die Schüler gerne an ihn. «Am vergangenen Donnerstag auf der Vernissage meiner Bilder im Bergdietiker Gemeindehaus haben mich ein paar meiner früheren Schüler umarmt. Eine Schülerin hat mir ein Glas Honig geschenkt», freut sich Dunkel.

In der Reihe «Kunst im Gemeindehaus» werden derzeit bereits zum dritten Mal seine Bilder ausgestellt. Bis zum 22. Dezember hat man Gelegenheit, sie zu betrachten oder auch zu kaufen.

Kein Flair fürs Abstrakte

Die Kunst ist eine lebenslange Liebe von ihm. Ein ehemaliger Kollege aus KV-Zeiten, der als Kunstbildhauer arbeitete, weckt sein Interesse. «Er brachte mir Kunstverständnis bei. Von van Gogh zum Beispiel hielt ich zunächst nicht viel. Ich dachte: ‹Der kann ja nicht mal Farben mischen.›»

Mit dem Freund beginnt er Kunstreisen zu unternehmen, besichtigt den Louvre in Paris, Giottos Fresken in Padua, die Uffizien in Florenz. Schliesslich greift er selbst zum Pinsel und entdeckt sein Talent für Aquarellmalerei und Federzeichnungen.

Sein Stil: gegenständlich, real. «Ich habe nicht das Flair fürs Abstrakte», wie er sagt. Seine Motive: Landschaften, Häuser und Blumen. Letztere spielen in seinem kleinen Kunstband «Freude am Kleinen» von 1993 eine Hauptrolle. Anlässlich der Vernissage wurde das Buch neu aufgelegt. Die darin enthaltenen Aquarelle und Verse sind eine Liebeserklärung an die Blumenwelt.

Der Poet Dunkel bringt seine Leser zum Schmunzeln, etwa, wenn es um die Blume Männertreu geht: «Als Blumen sind Männertreu gar nicht so selten, das sollte für Treue von Männern auch gelten.» Dunkel lacht: «Ich habe schon immer gern Sprüche gemacht.»

Das Haus, das die Dunkels in Bergdietikon gebaut hatten, haben sie inzwischen verkauft und wohnen seit dem Frühjahr altersgerecht im Schlittental. Sie fühlen sich wohl dort, und die neue Wohnung erleichtert den Alltag von Hermann Dunkel, der sich liebevoll um die Pflege seiner Frau kümmert. Hier kann er auch einer weiteren Leidenschaft frönen: der Kochkunst.

Seit etwa zehn Jahren besucht er einmal im Monat das «Kochen für Männer» im Mehrzweckgebäude der Gemeinde. «Meine Töchter haben zu Anfang gespottet: ‹Der Papi in der Küche, das mag was Gutes geben!› Inzwischen haben sie ihre Meinung geändert.»