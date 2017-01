Teils machte Magdicis Anwalt auch widersprüchliche Aussagen: Einmal meinte er, Magdici habe durch die Flucht und die Medienhetze viele Freunde verloren. Später stellte er Magdici aber eine gute Prognose aus, unter anderem weil sie ein "intaktes soziales Umfeld" habe. Die Einfachheit der ganzen Flucht zeige zudem, dass Magdici zwar einen Fehler begangen habe, aber "keine ernsthafte kriminelle Energie" aufweise. Das Gericht solle sich nicht dem öffentlichen Druck beugen, sondern den Sachverhalt unvoreingenommen beurteilen, forderte Huber.

Zudem würde seine Mandantin auf der Strasse erkannt, gefilmt und beschimpft, man zeigt mit dem Finger auf sie, sie erhielte Morddrohungen und Beschimpfungen «der übleren Sorte» via Social Media und auch per Post. Seine Mandantin sei Opfer einer Medienhetzkampagne sondergleichen. Weiter machte er geltend, Magdici lebe heute in stabilen Verhältnissen: Seit November hat sie wieder einen Job im Vollpensum: Nachtarbeit in der Lebensmittelbranche. Sie verdiene "genug Geld, um ihre Rechnungen zu zahlen", erklärte Magdici.

Das Urteil wird heute Nachmittag um 16.30 Uhr mündlich eröffnet.

«Ich entschuldige mich bei allen»

Die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici wollte mit Hassan Kiko in Italien ein neues Leben beginnen. Vor dem Bezirksgericht Dietikon hat sie am Dienstag, die Pläne, ohne Papiere in Italien leben zu können, naiv genannt.

In der Nacht vor der Verhaftung habe sie einen Plan gefasst, wie sie mit der Zürcher Staatsanwaltschaft in Kontakt treten könnten, um den Prozess wegen Vergewaltigung gegen Kiko nochmals aufnehmen zu können, sagte Magdici. Das Urteil sei zu jenem Zeitpunkt bereits ans Obergericht weitergezogen worden, sagte der Richter.

Magdici würde aus heutiger Sicht die Flucht nicht mehr in Betracht ziehen. "Es hat nichts gebracht, ausser dass ich hier sitze", sagte sie. Das Schlusswort gab Magdici unter Tränen. "Auch wenn meine Familie heute nicht im Gerichtssaal anwesend ist, möchte ich mich bei ihr entschuldigen, und bei allen, die ich in Angst und Schrecken versetzt habe und bei allen, denen ich die Arbeit erschwert habe. Ich wollte den Beruf der Gefängnisaufseher nicht in den Dreck ziehen", so Magdici. Dann spazierte sie mit ihrem Anwalt über den Dietiker Bahnhofplatz zum Mittagessen, verfolgt von zahlreichen Mikrofonen und Kameras.