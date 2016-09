Die Schuhe waren zu gross

Danach begann seine einfühlsame Begleitung jeder einzelnen Person im Kurs. So unterschiedlich die Teilnehmenden, so unterschiedlich waren auch die Werke, die sie als Grundlage für ihre Improvisation gewählt hatten. Während sich die einen vorbereitet hatten, wagten andere eine Improvisation auf ein Kirchenlied. Ein Mann, der Schuhe in der Grösse 47 trug, streifte diese lachend ab, um nicht zu viele Fusspedalen aufs Mal zu erwischen.

Mucksmäuschenstill wurde es, als der Meister aus seinem Leben zu erzählen begann. Da der Vater Schicht arbeitete und die Mutter im Kirchenchor sang, sei er sozusagen in der Kirche aufgewachsen, sagte Seifen. Dem Zweijährigen stellte man neben der Orgel einen Schemel hin, wo er gebannt dem Orgelspiel lauschte. Als Zehnjähriger spielte er zum ersten Mal selbe in der Kirche. Man hatte seine Begabung erkannt und schickte ihn zu den Regensburger Domspatzen. Ein Bruch der behüteten Kinderzeit geschah, als er, erst elfjährig, den Vater verlor und aus finanziellen Gründen die Domspatzen verlassen musste. Nichtsdestotrotz diente der Jugendliche als Organist und begann sein Orgelstudium mit sechzehn Jahren. Mit achtzehn schloss er das Diplom ab und wenig später konnte er in Düsseldorf das A-Diplom entgegennehmen.