In der Untersuchung bemühte er zuerst eine Ausrede: Die Taschen mit dem Marihuana habe er bei einer Pinkelpause auf der Autobahnraststätte in Kölliken gefunden und ohne reinzuschauen mitgenommen. Die moderne Technik stiess diese Lüge aber um. Denn die Polizei wertete die Daten seines Navigationsgeräts aus.

Nun gestand der Mann, das Marihuana bei der Ziegelägerten in Dietikon von drei unbekannten Personen erhalten zu haben. Von dort hätte er es zur Berner Reithalle bringen sollen. 400 Franken Lohn erhielt er bereits in Dietikon, weitere 600 wären dann in Bern bei der Reithalle bezahlt worden.

Fünf Monate Untersuchungshaft

Nachdem die Kantonspolizei den Drogenkurier auf dem Bahnhofplatz verhaftete, brachte sie ihn ins Gefängnis Limmattal. Nach 148 Tagen in Untersuchungshaft entschied das Obergericht seine Freilassung gegen den Willen der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis. Diese verlangte gestern eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten unbedingt und 24 Monaten bedingt, hatte der Angeklagte doch insgesamt mit 30 Kilogramm Marihuana zu tun. «Es dürfte sich um einen grösseren Fisch handeln, der der Polizei hier ins Netz gegangen ist», so Staatsanwalt Beat Suter-Karer.

«Ich stelle mir die Frage, ob da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird», meinte dagegen Verteidiger Ivo Harb, vor allem in Bezug auf den Ermittlungsaufwand. Harb – vom berühmten Anwaltsbüro Landmann – kritisierte zudem, dass der den Rapport verfassende Polizist sich nicht mit Drogen auskannte und den Wert des Marihuanas zu hoch einschätzte. Der Anwalt plädierte auf eine bedingte Geldstrafe à 270 Tagessätze.

«Nach unserer Auffassung sind Sie kein grosser Drahtzieher. In der Drogenhandelshierarchie sind Sie aber auch nicht ganz unten anzusiedeln, da Sie als Zwischenhändler nicht mit Endabnehmern zu tun hatten», sagte Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher bei der Eröffnung des Urteils. Der Mann ist in allen Punkten schuldig und erhält 20 Monate bedingt bei einer Probezeit von 4 Jahren – ein Jahr mehr, als der Staatsanwalt forderte. Die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe seien gerade noch erfüllt, so Aeschbacher. Der Mann muss zudem 500 Franken Busse und Tausende Franken Gebühren zahlen.

Für ihn sprach, dass seine Vorstrafen lange her sind und nichts mit Drogen zu tun hatten. Zudem hat er sich seit der Freilassung nichts zuschulden kommen lassen. Die Untersuchungshaft hat ihm zu denken gegeben. Den Drogen hat er abgeschwört, nur Alkohol konsumiert er noch, das aber selten. Auch das Einfahrverbot beim Bahnhof wird er künftig kaum mehr missachten.