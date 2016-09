Der Aargauer Regierungsrat hat auf eine Interpellation der GLP-Grossrätin Barbara Portmann geantwortet, die Fragen stellte zur Wahl des Dietiker Müsli-Ackers als Standort für das Limmattalbahn-Depot. Und dazu, wer zahlen muss, falls doch noch das Spreitenbacher «Asp» zum Depot-Standort gemacht und darum der Boden darunter saniert werden müsste. Zahlen müsste die Limmattalbahn AG, sagt der Aargauer Regierungsrat sinngemäss. Das Kostenrisiko wäre aber allein beim Aargau, da der Kanton Zürich und die Stadt Dietikon Beiträge an eine Altlastensanierung ablehnten. Darum wurde auf weitere Verhandlungen verzichtet.

Während es 2014 im Planungsbericht hiess, dass (abgesehen von der Kostenfrage) keine eindeutige Empfehlung für einen Standort gegeben werden kann, sagt nun der Aargauer Regierungsrat, das «Müsli» sei geeigneter als das «Asp», da es mehr Erweiterungsmöglichkeiten biete. Weiter heisst es in der Interpellationsantwort, dass das Bundesamt für Umwelt beantragte, die Zufahrt zum Depot in die Bauzone zu verlegen, da sonst der Grundsatz der Vermeidung nicht-zwingender Eingriffe ins Kulturland verletzt werde. Derzeit ist das Zufahrtsgleis zwar am Rand, aber noch in der Spreitenbacher Landwirtschaftszone geplant. Die Limmattalbahn AG wird die genaue Lage der Zufahrt mit der Gemeinde Spreitenbach, Kanton und Bund festlegen. (DEG)