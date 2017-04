Es ist passiert: Das grosse Umleitungskonzept im rechten Limmattal trat in Kraft. Während die Zürcherstrasse in Unterengstringen schon länger eine Baustelle ist, stehen nun auch an weiteren Orten Bauabschrankungen: so bei der Umfahrungsstrasse in Weiningen und der Limmattalstrasse in Geroldswil und dem östlichen Teil von Oetwil. Beim Teilprojekt Limmattalstrasse in Oetwil selber wurde wegen Umplanungen bezüglich der Limeco-Regiowärmeleitung der Baustart auf Ende Juni vertagt (die Limmattaler Zeitung berichtete).

Auch öV-Nutzer müssen sich umgewöhnen

Die Umleitung führt dazu, dass man in Westrichtung auch durch Quartierstrasse und Tempo-30-Zonen fahren muss, weil die Hälfte der Limmattalstrasse gesperrt ist. Die Limmattaler Zeitung ist die Strecke zur Mittagszeit mit Auto und Bus abgefahren. Bei vereinzelten Buspassagieren war wegen der diversen provisorischen Haltestellen Verwirrung festzustellen. Die Chauffeure der Limmat Bus AG waren aber hilfsbereit. Auch sonst scheint die Umleitung zu funktionieren.

Allerdings beginnt der Härtetest erst übernächste Woche, wenn die Frühlingsferien vorbei sind. Denn in den Ferien gibt es erfahrungsgemäss weniger Verkehr. Nach den Ferien werden dann in den ersten Tagen Verkehrsdienstler bei den Schulhäusern an der Umleitungsstrecke stehen, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Teilprojekt Oetwil ist jetzt vor Verwaltungsgericht

Auch von juristischer Seite gibt es Neuigkeiten bezüglich der Sanierung und Umgestaltung der Kantonsstrasse im rechten Limmattal: So ist nun die Beschwerdefrist gegen die regierungsrätliche Festsetzung des Teilprojekts Limmattalstrasse in Oetwil abgelaufen. Einer der Einsprecher hat sich nun per Beschwerde an das Verwaltungsgericht gewandt. Ursprünglich gab es fünf Einsprecher, mit dreien wurde sich der Kanton einig und zwei gelangten an den Regierungsrat. Mit Spannung erwartet wird nun, ob das Verwaltungsgericht der Beschwerde aufschiebende Wirkung verleiht und wie es dann am Schluss urteilt. Da die Bauarbeiten hier erst Ende Juni beginnen, hat man vorerst noch Zeit.

Auch in Geroldswil steht noch eine Beschwerde vor Verwaltungsgericht aus. Wie in Oetwil wurde auch hier noch nicht entschieden, ob sie aufschiebende Wirkung erhält. Sie bezieht sich insbesondere auf die Kreuzung von Limmattalstrasse und Gemeindehausstrasse, wo ein Kreisel entstehen soll. Ursprünglich gab es in Geroldswil sechs Einsprecher. Mit vier davon wurde sich der Kanton schon einig, bevor der Regierungsrat die restlichen zwei Einsprachen abwies.