Das ist sicher jemand, der Hunde nicht leiden kann. Man ist schnell bei der Hand mit seiner Einschätzung, wenn sich jemand über Hundehäufchen beschwert. Im Haushalt der Bergdietikerin Irene Kessler leben aber seit vielen Jahren Hunde. Gerade erst hat sie, nachdem ihre letzten beiden Hunde gestorben waren, einen neuen Hund aufgenommen. Mischlingshündin Yona hat in einem rumänischen Tierheim Schreckliches erlebt. Durch die Vermittlung von Kesslers Tierärztin erfährt sie jetzt vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Zuneigung und Fürsorge. Kein Zweifel: Irene Kessler weiss, was es bedeutet, Hundehalter zu sein.

Sie zweifelt allerdings daran, ob das auch andere Hundehalter wissen. Auf ihren täglichen Spaziergängen mit Yona stolpere sie immer öfter über Hundedreck, der von den Haltern nicht aufgenommen wurde, klagt sie. «Und es sind oft keine Häufchen, sondern richtige Haufen. Das ist eine echte Sauerei!» Ihr Eindruck ist, dass das Problem in den letzten beiden Jahren immer schlimmer geworden ist. «Der Dreck liegt im gesamten Limmattal herum, in Dietikon, an der Limmat, im Bergdietiker Industriegebiet, auf dem Hasenberg», ärgert sie sich und krault Yonas Hals.