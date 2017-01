Die Anklage bezieht sich auf Vorfälle, die sich von Herbst 2011 bis Ende 2014 in der Familienwohnung zugetragen haben sollen. Anzeige erstattet hatte der Mann, nachdem die Frau mit der gemeinsamen siebenjährigen Tochter nach Weihnachten 2014 aus der Wohnung ausgezogen war.

Gemäss Schilderung in der Anklageschrift hatte die Frau immer wieder eine ungute Nähe zum Kind gesucht: Sie habe das vier- bis siebenjährige Mädchen an ihrer Brust nuckeln lassen, wobei das Kind die andere Brust jeweils gestreichelt habe.

Die Beschuldigte weist die Vorwürfe zurück. Wie Verteidigerin Karen Schobloch zur Nachrichtenagentur sda sagte, ist der Hintergrund der Anzeige ein "hochstrittiger Trennungskonflikt". Angaben verschiedener Medien zum Fall kommentierte die Verteidigerin nicht. Solange kein rechtsgültiges Urteil vorliegt, gilt die Unschuldsvermutung.

Gemäss Anklage geht es nicht ums Stillen

Im Vorfeld des Prozesses am Bezirksgericht Dietikon war eine öffentliche Diskussion darüber aufgekommen, wie lange ein Kind gestillt werden soll oder darf. Sie zielte allerdings am vorliegenden Fall vorbei: Gemäss Anklage ging es überhaupt nicht ums Stillen, also Nahrungsaufnahme. Die Mutter habe schon lange zuvor abgestillt.

Staatsanwalt Pascal Gossner klagt die Frau denn auch der mehrfachen Schändung und der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern an. Die Frau sei sich bewusst gewesen, dass die Tochter "die Handlungen nicht richtig einordnen konnte und diesbezüglich urteilsunfähig war". Er beantragt eine bedingte Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu 30 Franken.

Das Strafgesetzbuch sieht für Schändung eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe vor. Sexuelle Handlungen mit Kindern werden gemäss Gesetz mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet.

Feuriges Plädoyer der Verteidigerin

Vor Gericht zerpflückte die Anwältin der Beschuldigten alle Vorwürfe und forderte einen Freispruch sowie 10'000 Franken Genugtuung für die Unbill, welche die Mutter durch die Anzeige und die Vorverurteilung in vielen Medien erlitten hatte. Im Zeitraum, von dem in der Anklage die Rede ist, habe die Tochter jeweils nicht die nackte Brust der Mutter gestreichelt, sondern die Hand in normaler Weise auf den Brustbereich der Mutter gelegt - also über und nicht unter der Kleidung und so, wie es normal sei, wenn eine Mutter mit ihrem Kind kuschle und ihr zum Beispiel eine Geschichte vorlese.

Der Mann hat die Anzeige offenbar erst erstattet, nachdem er sich im Eheschutzverfahren eine Anwältin holte. Zusammen mit der Anwältin habe er gemerkt, dass er noch ein stechendes Argument braucht, damit er die alleinige Obhut über das Kind erhält. Daraufhin sei dann die Anzeige eingereicht worden, monierten die Beschuldigte und ihre Anwältin heute. "Mein Mann will mich vernichten", sagte die Beschuldigte. Sie müsse jetzt das kunstvolle Konstrukt des Mannes dekonstruieren, machte ihre Anwältin klar und setzte an zu ihrem über einstündigen Plädoyer.

Die Vertreterin der Privatklägerin - eine Mitarbeiterin des Rechtsdienstes des kantonalen Amts für Jugend- und Berufsberatung, das die Tochter als Geschädigte vertrat - hatte auf das Plädoyer hin nicht mehr viel zu entgegnen. "Es gibt in dieser Familie allgemeine Unklarheiten, was Grenzen betrifft", sagte die Juristin. Der Staatsanwalt war - dies ist bei solchen Fällen vor dem Einzelgericht üblich - nicht zum Prozess erschienen.

«Ich hasse die Frau»

Der Beschuldigten kamen beim Schlusswort die Tränen. "Ich wünsche mir, meine Tochter bald wieder sehen zu können", sagte sie schluchzend und mit einem Taschentuch vor dem Gesicht. Das Kind lebt zurzeit beim Vater, der nach der Beziehungskrise alles daran setzte, um die Obhut über das Kind zu bekommen, obwohl das Bezirksgericht Dietikon die Obhut zuerst hälftig auf Mutter und Vater aufteilte. Indem er unter anderem die Unterhaltszahlungen an die Frau einstellte, konnte diese der Tochter nur noch spartanische Wohnverhältnisse anbieten, was dann der Frau zur Last gelegt wurde, genauso wie ihr einmaliger Rückfall in den Alkoholismus. Heute darf die Frau nur noch ein- bis zweimal pro Woche mit ihrer Tochter telefonieren.

Der Beiständin des Kindes soll der Vater sogar gesagt haben: "Ich hasse diese Frau." Zudem hat er dem Migrationsamt einen Brief geschrieben und gebeten, dass es die Frau ausweise - die Beschuldigte ist Ausländerin. "Ich bin froh, wenn ich sie nicht mehr sehen muss", schrieb er im Brief.

Freispruch wegen "erheblichen Zweifeln"

Das Gericht unter der Leitung von Gerichtsvizepräsident Bruno Amacker sprach die Beschuldigte schliesslich am Mittag frei. Es gebe erhebliche Zweifel daran, an der Version des Ehemannes. Die Beschuldigte erhält 2000 Franken Genugtuung für die erlittene Unbill durch die Medienberichterstattung, da sie durch diese in mindestens einem Fall identifizierbar war und der Vorwurf der Kindsschändung sehr schwer wiege. Die Anwältin der Beschuldigten meinte nach dem Prozess: "Ich bin froh, dass so entschieden wurde. Es hätte das Gerichtsverfahren nicht gebraucht." Auch der Beschuldigten selbst huschte nach dem Freispruch ein Lächeln über das Gesicht.

Die Zweifel des Gerichts nährten sich insbesondere aus dem Umstand, dass sich der Ehemann bei der Erhebung seiner Vorwürfe in diverse Widersprüche verstrickte. Einmal sagte er, er habe sich beim Brustnuckeln jeweils zuerst nichts gedacht, ein ander Mal meinte er, er habe sich von Anfang an stets dagegen gewandt. "Das sind grundlegende und eklatante Unterschiede, für die es keine vernünftigen Gründe gibt", machte Richter Bruno Amacker klar. Weiter wies Amacker darauf hin, dass der Ehemann zu Beginn des Ehestreits alle möglichen Vorwürfe gegen seine Frau erhoben habe, ausser jenen der Kindsschändung, der erst später dazu kam.

Keine Aussage von der Tochter

Die Aussage des Ehemanns war letztlich das einzige Beweismittel, das sich überhaupt hätte zu Ungunsten der Beschuldigten verwerten lassen. Denn die Tochter machte in der Untersuchung von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.