So gehe es auch nicht an, dass der Stiftungsrat «stets behauptet», dass ihm Weber ihre zwei Drittel des Parks verkaufen werde. Die Stiftung verfügt lediglich über ein Vorkaufsrecht; doch Maria Anna Weber will nicht verkaufen. Ihr schwebt nebst einer Unterschutzstellung des Hauses vielmehr eine Lösung mittels Baurechtsvertrag vor, in dem notariell festgehalten würde, dass ein Teil ihres privaten Eigentums an die Kantone Aargau und Zürich übergeht. Nur so könne das Werk ihres verstorbenen Mannes auch in der weiteren Zukunft geschützt werden, ist Weber überzeugt.

Ein erklärtes Ziel von Weber wie auch des Vereins ist es zudem, die Bruno-Weber-Stiftung Zewo-zertifizieren zu lassen. Dies würde sowohl eine Vergrösserung des Führungsgremiums sowie eine Trennung zwischen operativer und strategischer Ebene bedingen.

Der Stiftungsrat war gestern für eine Stellungnahme noch nicht bereit. Er wird dies in den nächsten Tagen nachholen.

Entscheid dürfte schon bald fallen

Auch die Aargauer Stiftungsaufsicht kann zum Fall noch nicht viel sagen, da der Schriftenwechsel, aufgrund dem sie Stellung nehmen und gegebenenfalls Massnahmen ergreifen würde, noch nicht abgeschlossen ist.

Klar ist aber, dass die Stiftungsaufsicht gar nicht die Kompetenzen hätte, die Hauptforderung des Vereins, die Zewo-Zertifizierung, durchzusetzen. «Wir können keiner Stiftung vorschreiben, sich zertifizieren zu lassen – das kann sie nur selber und freiwillig entscheiden», sagt Martin Mayer, Geschäftsführer der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA). Ohnehin würde auch eine solche Zertifizierung keine abschliessenden Garantien bieten. «Eine Zewo-Zertifizierung ist nicht Gesetz – es gibt keine legale Verpflichtung, ihren Bestimmungen nachzukommen.» Sie sei vielmehr als Gütesiegel zu verstehen, das Spendern als Entscheidungshilfe dienen würde.

Sollte die Stiftungsaufsicht allerdings zum Schluss kommen, dass im Skulpturenpark etwas geschehen muss, könnte sie andere Massnahmen zu ergreifen – wie sie es zum Beispiel schon 2014 tat, als sie den Park unter Zwangsaufsicht stellte. Zurzeit sei aber noch völlig unklar, ob man Massnahmen ergreifen werde, und wenn ja, welche, so BSVA-Geschäftsführer Mayer. Wenn kein weiterer Schriftenwechsel als der noch ausstehende notwendig wird, kann die Aufsicht voraussichtlich im Februar einen Entscheid fällen.