Die Fronten zwischen der Gemeinde Bergdietikon und den Gegnern des geplanten Alterszentrums Hintermatt sind verhärtet. Das hat auch die Datenschutzbeauftragte des Kantons Aargau, Gunhilt Kersten, schnell gemerkt. An sie gelangte ein Gesuch eines Bürgers, der Einsicht in das Protokoll der Gemeindeversammlung (GV) vom 20. Juni verlangte – der Versammlung also, an der das Geschäft zuletzt vors Volk kam.

Die Gemeinde hatte ihm dies verwehrt. Eine Einigung sei «wenig wahrscheinlich», meinte Kersten, weshalb sie zwecks Beschleunigung keine Schlichtungsverhandlung durchführe, sondern gleich eine Empfehlung abgebe.