Sommerliche Temperaturen behagen nicht nur den Menschen – auch die Stechmücken werden wieder aktiv. Doch dieses Jahr treibt nicht nur die einheimische gemeine Hausmücke ihr Unwesen. Forscher weisen immer häufiger exotische Stechmücken nach, wie beispielsweise die asiatische Busch- und die Tigermücke. Diese beiden Mückenarten, die ursprünglich nicht bei uns heimisch sind, haben sich in den letzten Jahren in der Schweiz ausgebreitet. Während sich die Tigermücke bisher nur im Tessin etablieren konnte, ist die asiatische Buschmücke im Kanton Zürich bereits stark verbreitet.

Die asiatische Buschmücke stammt aus Japan, Korea und Südchina. Sie ist bei uns heute gemäss Experten sogar häufiger anzutreffen als die heimische gemeine Stechmücke und sieht ihr zudem sehr ähnlich. Sie ist aber meist grösser und hat auffällig helle Streifen am Körper und an den Beinen. In der Schweiz wurde sie erstmals 2008 im Kanton Aargau nachgewiesen. «Heute ist sie in der ganzen Nordostschweiz verbreitet, besonders in den Kantonen Zürich und Aargau – und sie breitet sich weiter aus», sagt Wolfgang Bollack, Mediensprecher der Baudirektion Kanton Zürich.

Dietikon ist Teil eines Pilotprojekts

Dieses Jahr wird die Buschmücke in drei Zürcher Gemeinden, darunter Dietikon, beobachtet. In den Sommermonaten werden neben der Überwachung mit Fallen die Brutstätten der Mücken untersucht. In Gärten werden mehrmals die Brutstätten gezählt und Larven zur Bestimmung eingesammelt. So will das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) herausfinden, wie stark die ausgewählten Gemeinden von der Buschmücke betroffen sind. Auch in Schlieren werden Beobachtungen durchgeführt. In Dietikon werden die Buschmücken aber nicht nur überwacht: Die Bevölkerung wird auch dazu aufgerufen, mitzuhelfen, um die Verbreitung der Mücke einzudämmen.