Das Zürcher Niederdorf hat an Ostern seinen ganz eigenen Brauch: das Zwänzgerle oder auch «drirüere». Für den Laien ist das alternative Eiertütschen hier erklärt.

Am Ostermontag versammeln sich Kinder und Erwachsene am Rüdenplatz oder Unter den Bögen beim Rathaus, rechts von der Limmat im Zürcher Niederdorf. Die Kinder – ausgerüstet mit gekochten Ostereiern – halten den Erwachsenen dieses hin. Diese wiederum versuchen ein Zwänzgi auf das Ei zu werfen, und zwar so, dass es darin stecken bleibt. Daher stammt auch der Zweitname des Brauches der auf Hochdeutsch für «reinwerfen» steht. Gelingt es, dass das Zwänzgi stecken bleibt, gehört Ei und Geld dem Werfer. Prallt das Geldstück jedoch am Ei ab oder geht beim Wurf gar daneben – was wohl am häufigsten der Fall sein wird – gehört das Geldstück dem Kind. Man munkelt, der Brauch sei erfunden worden, damit die Kinder ihr Taschengeld aufbessern können.