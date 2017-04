Hinweise aus einem Strafverfahren, das in Deutschland geführt wird, haben zur Verhaftung des Zürcher Kantonspolizisten geführt. Der Beamte wurde am Freitag verhaftet, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte.

Dem Kantonspolizisten werden verschiedene Delikte angelastet. Laut einem Bericht des "Tages Anzeigers" wird ihm vorgeworfen, unbefugt Informationen zu laufenden Ermittlungen an eine Person ausserhalb des Korps weitergeleitet zu haben. Unklar ist, ob diese Informationen geheim waren. Ausserdem sollen Recherchen des "Tages Anzeigers" ergeben haben, dass der Mann auch Schmiergelder angenommen haben soll. Mehrere Tausend Franken sollen es gewesen sein.

Er bestreitet die Vorwürfe. Das Zwangsmassnahmengericht hat am 10. April Untersuchungshaft für den Mann angeordnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Kantonspolizei Zürich teilte am Dienstag mit, dass es sich bei dem Beamten um einen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei handelt. Die Kantonspolizei hat ihn vorsorglich per sofort freigestellt und ein internes Administrativverfahren eingeleitet.