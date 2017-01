Unter seinem Gastdirigenten Christopher Morris Whiting eröffnete das Collegium Musicum Urdorf mit der Pulcinella-Suite von Igor Strawinsky das Programm des Neujahrskonzerts vom Sonntag. Pianistin Elaine Fukunaga brillierte bei Gerswhins «Rhapsody in Blue» und erhielt dafür viel Applaus in der neuen reformierten Kirche Urdorf. In ihrer Neujahrsansprache richtete Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner besinnliche Worte an die Besucher. Sie betonte, dass Zeit nun mal begrenzt und daher besonders wertvoll sei. «Und trotzdem erwischen wir uns doch alle hin und wieder dabei, dass wir unsere Zeit verschwenden», konstatierte sie. Dann kam sie auf «Hans im Schnäggeloch» zu sprechen. «Dieser verbringt wertvolle Zeit mit seinem Streben nach etwas, das er noch nicht hat und vielleicht auch nie bekommen wird», so Rottensteiner. Und eben weil die Zeit ein begrenztes Gut sei, «gilt es sie zu schätzen und zu geniessen.» Schliesslich würde man in jeder Minute, die man in Unzufriedenheit verbringt, sechzig glückliche Sekunden versäumen