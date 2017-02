Daran ist auch Hollywood interessiert. So setzt nun die Firma Dreamscape Immersive auf die Technologie des Genfer Start-ups. 11 Millionen Dollar haben der Star-Regisseur Steven Spielberg und namhafte Filmstudios wie 21st Century Fox darin investiert. Caecilia Charbonnier, Mit-Gründerin und Technologie-Verantwortliche von Artanim und Dreamscape Immersive, erklärt: «Wir liefern Software und Technologie, die wir weiterhin in der Schweiz entwickeln werden. Die Geschichten und Inhalte kommen aus Los Angeles.»

Dreamscape Immersive plant, in Shopping Center und Multiplex-Kinos in Amerika VR-Erlebnisräume aufzubauen, um Menschen in eine weitere Unterhaltungsdimension zu entführen. Bereits im Herbst 2017 soll der erste VR-Laden in der Westfield Mall in Los Angeles seine Türen öffnen. Die VR-Abenteuer werden rund zehn Minuten dauern. Sie basieren teils auf grossen Hollywoodproduktionen, manche werden auch eigenständig sein. Die Eintrittspreise werden zwischen 15 und 20 Dollar betragen.