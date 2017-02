Wer am Fusse einer Staumauer steht, denkt unweigerlich: Was, wenn sie bricht? Diese bedrohliche Kraft, welche Staumauern zurückhalten, erzeugt in den Turbinen Strom. Sichtbar wird sie also im Normalfall erst weiter unten im Tal als erhellte Glühbirne. Doch am Oroville-Stausee in Nordkalifornien überbordet die Kraft des Wassers.

Die starken Regenfälle – noch mehr sind vorausgesagt – sind nicht primär schuld daran. Es war der normale Hochwasserentlastungkanal, der durch das Wasser ein Loch bekam. Er wurde deshalb zuerst stillgelegt, weil die Wassermassen das Loch zu vergrössern drohten. Die Betonmauer des Notüberlaufs daneben ist nun aber ebenfalls in Gefahr. Sie könnte instabil werden, wenn das Wasser Erde und Geröll am Fuss der Mauer abträgt. Stürzt diese Mauer ein, dann ergiesst sich zwar nur ein kleiner Teil des Speichersees ins Tal, bei 4,4 Kubikkilometer Wasser Seeinhalt bedeutet aber auch ein kleiner Teil eine Flut der Zerstörung.

Die Kalifornier warfen gestern mit Steinen gefüllte Säcke ab, um die Anlage zu stabilisieren. Die 190 000 evakuierten Menschen konnten noch nicht zurückkehren und auch 578 Häftlinge wurden in ein anderes Gefängnis gebracht.