Berner Lungen-Chip

«Organ-Chips haben gleich mehrere Vorteile gegenüber Tierversuchen», sagt Olivier Guenat, Leiter des Labors für Organs-on-Chip-Technologie (ARTORG) der Universität Bern. Denn Tierversuche seien nicht nur ethisch bedenklich. «Sie reproduzieren auch sehr ungenau, was in kranken Menschen geschieht», so Guenat. So auch bei Lungenfibrose, an der Guenat forscht. Die Krankheit vernarbt das fein verästelte Lungengewebe und erschwert so die Sauerstoffaufnahme ins Blut. Um sie künftig besser behandeln zu können, erproben Forscher heute neue Wirkstoffe an Mäusen. «Das Tiermodell ist jedoch enttäuschend», sagt Guenat. So zeigten bereits viele Medikamente, die den Labormäusen halfen, später bei Lungenfibrose-Patienten keine befriedigende Wirkung.

Das will Guenat mit einem Lungen-Chip ändern, den er in Zusammenarbeit mit Lungenärzten des Inselspitals entwickelt. Auf dem Chip wächst menschliches Lungengewebe auf einer dünnen elastischen Membran, die auf der einen Seite Luft, auf der anderen einer Flüssigkeit mit Blutzellen ausgesetzt ist – fast so wie die Zellen im Innern der menschlichen Lunge. Vorerst befindet sich der Lungen-Chip noch im Entwicklungsstadium. Um die industrielle Fertigung der Chips voranzutreiben, hat Guenat die Firma Alveolix gegründet. «Wir hoffen, so eine Alternative zu Tierversuchen in der Lungenforschung aufzubauen», sagt er.