Es gibt ihn ja immer, diesen einen Moment. Der alles rausschlägt, alles überragt, für alles entschädigt. Auf der Wanderung rund um den nicaraguanischen Vulkan Cerro Negro kommt er an Tag zwei. In der Ferne erblicken wir den See, der sich im Krater des nahegelegenen Vulkans Asososca eingenistet hat. Er wirkt wie eine Fata Morgana, sind wir doch gezeichnet vom Staub, von der Hitze des Tages, von der Kälte der Nacht. Wir nähern uns, eilen auf den letzten Metern auf den See zu. Es gibt nur wenige Situationen, in denen man sich die Kleider noch lieber vom Leib reisst.

Dass sich das kühle Wasser so erlösend anfühlt, ist den vorangehenden 36 Stunden geschuldet. In aller Früh treffen wir uns in den Büroräumlichkeiten des Touranbieters, die gleichzeitig Gemeinschaftsküche, Treffpunkt und Schlafgelegenheit sind. In einer Nische kriecht einer aus dem Schlafsack, eine andere brüht sich einen Kaffee. Wer hier arbeitet (und dafür Infrastruktur der Organisation benützen darf), kommt aus den USA oder aus Europa. So wie wir, die Gruppe von zehn jungen Touristen. Es sind klassische Backpacker, unter die sich auch mal ein wohlstandssatter Aussteiger mischt. Wir alle wollen in den nächsten zwei Tagen Spass mit Anstrengung verbinden. Auf das Gebiet des Cerro Negro umgemünzt heisst das: Vulkanboarden und Wandern.