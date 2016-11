Als sie noch wenige Tage zu leben hatte, sah die 14-Jährige nur noch eine Möglichkeit: Sie schrieb einen Brief an das oberste Gericht Grossbritanniens. «Ich will länger leben und ich denke, dass es in Zukunft einen Weg gibt, meinen Krebs zu heilen und mich wieder aufzuwecken», steht darin. Deshalb bat sie den Richter Peter Jackson, dass man ihrem Wunsch nachkomme und sie nicht beerdige, sondern einfriere.

Der Fall kam vor Gericht und dem letzten Willen des Mädchens wurde Folge geleistet. Dies, obschon der Vater der 14-Jährigen, deren Name nicht bekannt ist, zuerst gegen das Einfrieren war. Das Urteil wurde diesen Oktober gesprochen, aber erst kürzlich publik. «Ich werde sterben, aber ich werde in 200 Jahren wieder zurückkommen», hat das Mädchen gemäss der britischen Zeitung «The Telegraph» gesagt.

Mittlerweile ist die 14-Jährige verstorben und lagert in einem mit flüssigem Stickstoff gefüllten Tank in den USA. Kryonik nennt sich die Kältekonservierung. Dabei wird der Körper so präpariert, dass die Zellen den Gefrierzustand unbeschadet überleben sollen. Die Methode ist umstritten, doch Fortschrittsgläubige sehen in ihr eine Möglichkeit, das Leben über den Tod hinaus zu verlängern.

Zu ihnen gehört auch Max More. Der Philosoph und Futurist ist Präsident der Life Extension Foundation Alcor. Die Stiftung friert Menschen wie das 14-jährige Mädchen ein und konserviert sie so für die Zukunft. Bereits 200 Menschen lagern in den Behältern der Organisation. Sie alle sind mit der Hoffnung gestorben, irgendwann in der Zukunft wieder zu leben. Wir haben den Kryonik-Pionier getroffen. Im Interview erzählt More, warum er überzeugt ist, dass das Aufwachen aus dem Kälteschlaf einmal gelingen wird.