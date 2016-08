Die Unterscheidung zwischen «Du» und «Sie» – also zwischen formeller und informeller Anrede – gibt es in fast allen europäischen Sprachen (s. Karte). Insbesondere im lateinischen Sprachraum. Nicht überall werden die Anreden aber gleich gehandhabt .

So kommt es in Frankreich durchaus noch vor, dass Kinder ihre Eltern «siezen» (vous). In Italien ist das von Mussolini propagierte «Voi» heute aus dem Alltag so gut wie verschwunden. Stattdessen hat sich «Lei» durchgesetzt.

Die schwedische Du-Reform

Im Gegensatz dazu kennt die englische Sprache nur das «You» als Anrede. Wobei es sich dabei strenggenommen um die förmliche Variante handelt. Das altenglische «Thou» (Du) findet sich heute höchstens noch in Bibelzitaten.

Noch gar nicht so lange im Duzis-Club sind die skandinavischen Länder. Ausgehend von der schwedischen Du-Reform in den 1960er- und 70er-Jahren hat sich die informelle Anrede mittlerweile in den meisten nordischen Ländern durchgesetzt.

Drei Anredeformen in Ungarn

In Griechenland kennt man zwar beide Formen, geht aber nach dem Kennenlernen fast nahtlos ins «Du» über. Die Ungaren unterscheiden dafür gleich zwischen drei Anredeformen, abhängig von Distanz und Respekt.