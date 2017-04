Die Roboter stellen allerdings nur den Auftakt im digitalen Ackerland dar. Intelligente Treibhäuser kommen etwa ohne Pestizide aus: Im waadtländischen Molondin hat das Jungunternehmen Combagroup in den letzten fünf Jahren ein smartes Treibhaus für Kopfsalate entwickelt, die zudem neunzig Prozent weniger Wasser und Fläche benötigen als im freien Feld spriessende Salatköpfe. Es handelt sich jedoch um eine Hors-sol-Kultur: Die Setzlinge wachsen in Nährtöpfen auf einer Schiene, die die Abstände während des Wachsens der Salate automatisch verbreitert.

Auf ihren Wurzeln fixierte Düsen entfachen einen Nebel – wie man ihn an heissen Sommertagen auf den Terrassen der Cafés versprüht – allerdings aus Nährstoffen wie Kalium, Phosphor oder Stickstoff. «Dank des kleinen Platzbedürfnisses erlaubt diese Technik, lokal anzupflanzen und somit frischere Salate anzubieten», erklärt Benoît de Combaud, Gründer und CEO des Start-ups. «Lange Transporte, die CO2 ausstossen, werden zudem vermieden», betont der aus Frankreich stammende Ingenieur, ein Bauernenkel, der mit der modernen Technik die Qualität verbessern will.

Für die Produktion von 1,7 Millionen Salaten pro Jahr brauche er nur einen Hektar anstatt deren zehn im freien Feld. Trotz der Automatisierung geht das noch nicht ganz ohne Personal: Das Treibhaus benötigt vier bis fünf Personen zum Säen und Ernten. Im nächsten September kommt die Installation erstmals zum Einsatz. In Frankreich reifen bereits Tomaten in Kartontöpfen in anderen intelligenten Treibhäusern, deren Unterhalt der Produzent aus einem Computerraum dirigiert. Auch hier kann auf Pestizide verzichtet werden, weil die Schädlinge nicht in die hermetisch abgeschlossenen Treibhäuser eindringen können.

MRI für Pflanzen aus der Luft

Im Freien wird die Drohne zum unumgänglichen Partner der Landwirte. Obwohl sich der Israeli Yosef Akhtman für den Standort Schweiz als strategischen Punkt entschieden hat, ist die einzigartige Drohne seines Lausanner Start-ups Gamaya für riesige Zuckerrohr- oder Soyafelder bestimmt.

Nicht die Drohne an sich ist neu, sondern ihre Ausrüstung: Die an ihr befestigte Kamera zeichnet den Zustand der Pflanzen in allen Einzelheiten auf. «Ihre Sensoren sind fähig, sich den Eigenheiten von Zuckerrohr, Tabak, Soya und Getreide anzupassen sowie deren physiologische Qualität zu prüfen», erklärt der Erfinder, dessen Technologie in Brasilien angewendet wird.