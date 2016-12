Sie hat einen Namen wie eine Adelige. Sie bezeichnet sich als rote Socke. Sie schimpft über linke Politiker, deren einziges Ziel die Gewinnoptimierung ist. Sie hat Zugang zu den besten Kreisen der Stadt. Sie singt auf der Bühne Brecht. Sie wettert gegen die Schweizer Asylpolitik. Aber vor allem kümmert sie sich um die Randständigen von Basel.

Das Lokal von Claudia Adrario de Roche (61) liegt unmittelbar hinter dem Basler Bahnhof im Gundeli-Quartier. Über Mittag ist es das Restaurant «Du Cœur», wobei jeder Gast den Preis für das Menu surprise selber bestimmt. Während der Wintermonate trägt das Lokal am Abend den Namen «Soup & Chill». Zwischen 17 und 21 Uhr dient es vornehmlich jenen Menschen als Speiselokal und Wärmestube, die kein eigenes Wohnzimmer haben.

Claudia Adrario de Roche ist eine schillernde Frau. Sie wächst in Innsbruck als Tochter eines Italieners und einer Österreicherin auf. Doch das Tirol wird ihr bald einmal zu eng. Sie tingelt durch Europa. Studiert Gesang und Archäologie. Singt auf Bühnen in London, Paris, Brüssel und Köln. Nach Basel kommt sie wegen eines Jobs im Museum der Kulturen.

Als ihre Söhne 18 und 15 sind, trennt sie sich von ihrem ersten Mann und erlebt selbst kritische Momente, hat Angst, dass die Trennung die Buben destabilisieren und aus der Bahn werfen könnte. Jene Erfahrung, aber auch ein soziales Bühnen-Engagement in Brüssel und die Bekanntschaft mit ihrem zweiten Mann, einem Arzt der plastischen Chirurgie, der sich in Afrika engagiert, bestärken sie darin, sich sozial zu engagieren. 2002 wird sie Präsidentin des «Schwarzen Peter», eines Vereins für Gassenarbeit.

In dieser Funktion bekommt sie von der Stadt Basel den Leistungsauftrag, das Problem mit den Obdachlosen am Bahnhof anzugehen. Claudia Adrario de Roche nimmt sich der Sache an, sehr schnell wird eine funktionierende Lösung für die Sommer-Monate erarbeitet.

Doch schon im folgenden Winter sind die Randständigen und mit ihnen die Konflikte wieder da. Als sie den Vorschlag einer Wärmestube vorbringt, entgegnet einer der Chefbeamten der Justizdirektion: Für 15 Nasen werde man kein Geld in die Hand nehmen. Für Adrario de Roche sind diese Worte die Initialzündung. Das Resultat heisst «Soup & Chill», das täglich von rund 100 Randständigen besucht wird.

Zehn Jahre sind seit der Eröffnung vergangen. Grund zum Feiern. Grund, zu reflektieren, Bilanz zu ziehen. Zum Beispiel durch die Herausgabe eines Buches («Schritte, Wege, Eindrücke»). Unter anderem mit Beiträgen von Franz Hohler, Simon Enzler und Jean Ziegler.

Ohne Spenden geht nichts

«Natürlich sind Systemfehler dafür verantwortlich, dass ausgerechnet in der reichen Stadt Basel 400 Menschen obdachlos sind – viermal mehr als vor zehn Jahren», sagt Adrario de Roche. «Aber ein Fehler ist auch, dass sich die Behörden fast ausschliesslich auf die Grosszügigkeit der Menschen verlassen, wenn es darum geht, den ärmsten der Gesellschaft zu helfen.»

Das Budget für die fünf Monate dauernde Wintersaison beträgt 300 000 Franken. 45 000 Franken steuert der Kanton bei. Der Rest sind Spenden – wie auch die Lebensmittel. «Wenn ich beim Kanton nach mehr Geld frage, gibt es bislang nichts.»

Jetzt redet sich Claudia Adrario de Roche in Rage. «Und dann diese Asylpolitik!», wettert sie mit verachtender Mimik. «Man lässt zu viele Asylsuchende einfach hängen. Insbesondere Eritreer und Tibeter, die wieder vermehrt einwandern, bekommen nie einen positiven Asylbescheid. Sie dürfen aus Menschenrechtsgründen – Gott sei Dank – aber auch nicht abgeschoben werden.

Sie möchten arbeiten, dürfen aber nicht, hängen rum und rutschen so vor unseren Augen in die Depression. Wir müssen achtgeben, dass wir nicht eine Gruppe von Menschen züchten, die völlig perspektivlos ist.» Letzthin hat ihr ein Eritreer gesagt: Er fürchte sich vor dem Tag, an dem es ihn nicht mehr kümmere, dass er nicht arbeiten dürfe.

Also lässt Adrario de Roche Asylsuchende in der Küche helfen. Quasi gratis, weil die Asylsuchenden ja quasi nichts verdienen dürfen. Trotzdem sind die Hilfsjobs in der Küche so begehrt, dass keiner mehr als zwei Tage pro Monat Gemüse rüsten darf für die Obdachlosen der Stadt.

Nur, wer ist die Klientel des «Soup & Chill»? Und wie hat sie sich in den letzten Jahren verändert? Die Alkis und Junkies waren schon immer und sind noch immer da. Später kamen junge, stark rechtsorientierte Schweizer. Hoch aggressiv seien sie gewesen, sagt Adrario de Roche. «Geblieben sind sie zum Glück nur einen Winter lang. Ab 2011 und dem Arabischen Frühling ist Afrika zu uns gekommen.»

Doch die jüngste Entwicklung bereitet Adrario de Roche grösste Sorgen. Vermehrt registriert sie Schweizer Männer um die 50 mit teuren Schuhen und gut geschnittenen Anzügen im «Soup & Chill». Nur: Nach wenigen Tagen seien Schuhe und Anzüge ramponiert. Die Träger sind Männer, die entweder eine Scheidung oder eine Entlassung oder beides hinter sich hätten. Und es sind Männer, die im Gegensatz zu jenen, die seit Jahren untendurch müssen, keine Überlebenstechnik haben. «Diese Männer sind höchst gefährdet, ganz, ganz tief zu fallen.»