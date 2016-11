Die Kita ist an drei Sonntagen im Monat geschlossen und im Sommer macht sie eine Woche Betriebsferien. «Ansonsten haben wir sieben Tage die Woche offen, auch an Weihnachten, Auffahrt, Pfingsten oder Ostern», sagt Eschler. Denn die Leute müssten ja arbeiten und seien somit auch an Feiertagen auf Betreuung angewiesen.

Wieso hinkt das Angebot in anderen Betreuungsstätten der Realität in der Arbeitswelt so sehr hinterher? «Vor allem in konservativen und ländlichen Kreisen findet man Kitas mit erweiterten Öffnungszeiten oder 24-Stunden-Betrieb nicht nötig», sagt Eschler, die auch Mitglied der Betriebsleitung des Kinderhauses ist. Aber die Gesellschaft sei nun mal im Wandel. Alles daure länger, sei immer später offen, in der Berufswelt werde zunehmend mehr Flexibilität verlangt. «Die Nachfrage ist auf jeden Fall da», sagt Eschler. In letzter Zeit würde das Kinderhaus im Übrigen vermehrt von Pädagogen aus anderen Städten angefragt. «Sie wollen wissen, wie eine solche Kita funktioniert.»

Ohne Subventionen gehts nicht

Auch bei Kibesuisse, dem Verband Kinderbetreuung Schweiz, findet man, dass es alltagsnahe Betreuungsangebote brauche. Nadine Hoch von der Geschäftsleitung sagt: «Ich glaube allerdings nicht, dass es eine grosse Nachfrage nach 24-Stunden-Kitas gibt.» Flexiblere Öffnungszeiten jedoch, die wären wichtig. Dies sei aber eine finanzielle Herausforderung, da es mehr Personal brauche. Und an der Finanzierung scheiterten neue Betreuungsangebote und andere familienpolitische Projekte in der Schweiz ja meistens. «Ohne Subventionen geht es aber nicht. Die Eltern können die Mehrkosten nicht tragen», sagt Hoch.

Das Kinderhaus im Mattenhof hat nur leicht höhere Elternbeiträge. Das Betriebsdefizit übernimmt die Bernische Stiftung Elfenau. Eschler teilt die Meinung von Hoch: «Der Ausbau von flexibleren Betreuungszeiten ist in erster Linie eine finanzielle Frage.» Aber es ginge auch darum, dass ein Kita-Betrieb die Bewilligung für ein solches Angebot erhalte und dass die Bereitschaft bei einem Betreuungsteam dafür da sei. «Denn für eine 24-Stunden-Kita muss die Struktur einer Stätte umgekrempelt werden, und die Betreuerinnen und Betreuer haben unregelmässige Arbeitszeiten.»

Schnell ins Pyjama geschlüpft, dann schnappt sich Augusta ihr rosarotes Kätzchen, Amaru seinen schwarz-weissen Panda. Im Schlafzimmer dürfen sie eine Bettdecke auswählen. Augusta zieht die mit den rosa Herzchen aus dem Schrank. Auf der Matratze versucht sie, auf dem Kopf zu stehen. Amaru macht Purzelbäume. Als die Betreuerin mit der Gute-Nacht-Geschichte eintritt, schlüpfen die Kinder rasch unters Duvet. «Abrakadabra», liest Eschler und erzählt von der Geschichte einer Hexe, die ihren Zauberstab in die Waschmaschine gesteckt hat. Gewaschen und getrocknet verwandelt dieser Zauberstab alles verkehrt. Amaru und Augusta hören den Zaubertrickstrapazen der Hexe gebannt zu und knabbern an ihren Bettmümpfeli.

Fixe oder flexible Kita-Tage

42 Kinder werden in drei altersgemischten Gruppen auf drei Stockwerken betreut. Die Eltern geben den Kita-Betreuern alle vier Wochen den Arbeitsplan für den kommenden Monat ab. Es gibt Eltern, die fixe, andere die flexible Betreuungstage beanspruchen. Wenn Eltern wissen, dass der nächste Monat arbeitsintensiver wird, können sie in Absprache mit der Kita möglicherweise zusätzliche Betreuungstage oder -nächte beziehen, je nachdem wie ausgelastet die Stätte ist. Im Kinderhaus schauen 12 teilzeitarbeitende Betreuerinnen und Betreuer zu den Sprösslingen.

Die Zahl der Kinder, die in der Kita übernachten, variiert von Nacht zu Nacht. Insgesamt können 5 Kinder pro Nacht betreut werden. Würde der Bedarf an Übernachtungen in Zukunft steigen, könnte die Kita diesem Bedürfnis nachkommen und mehr als 5 Schlafplätze anbieten. Die letzten Auswertungen aus dem Jahr 2014 zeigen, dass durchschnittlich 2,5 Kinder pro Nacht im Kinderhaus Bernische Stiftung Elfenau geschlafen haben.

Jetzt noch Zähneputzen! Man staunt, die Kinder rufen «yeah!». Im Badezimmer hilft Eschler den Kindern, die Kariesmonster zu jagen. Augusta sperrt ihren Mund weit auf, die Betreuerin putzt mit der Zahnbürste nach. Zurück im Schlafzimmer kuscheln sich Augusta und Amaru samt Stofftierchen in die Decken. «Mein Colo», sagt Amaru und drückt seinen Panda beherzt an sich. Augusta wirft gleich nach: «Mein Kätzchen heisst Curu.» Eschler schmunzelt. Und knipst das Licht aus. Sie singt für jedes Kind ein Schlaflied. Und bleibt bei ihren Schützlingen, bis sie eingeschlafen sind. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen. Wenn um 6 Uhr die ersten Kinder in die Kita kommen.

Dies ist ein Beitrag aus «wir eltern». Die aktuelle Ausgabe ist am Kiosk erhältlich.