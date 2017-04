Die erfolgreiche Küchenchefin mit zwei Michelin-Sternen hat aber auch die Grösse, ihrem Mitarbeiter das Rampenlicht zu gönnen und bei den Gästen nicht allein den Applaus abzuholen. Sie gibt ihm den Raum, sich weiterzuentwickeln. Und er packt die Chance. Auch im kleinen, dem Restaurant angeschlossenen Shop, wo Julien Duvernay seine Köstlichkeiten unter eigenem Label verkauft: Brotaufstriche, Schokoladen, Chutneys, Sorbets, Desserts und jeden Samstag eine frische Tarte. Oder mit dem Buch «Desserts – Julien Duvernay», das im vergangenen Jahr im AT-Verlag erschien.

Die Symbiose bringt den Erfolg

Bislang kannte man hierzulande Namen und Gesichter der Pâtissiers in den Spitzenrestaurants kaum. Doch immer mehr rücken ihre Chefs die Nebendarsteller in den Vordergrund. Klar, die grossen Stars sind immer noch die Küchenchefs selbst. Doch hinter ihnen steht ein Team an Mitarbeitern, die das Tagesgeschäft erledigen: Entremetiers, Poissonniers, Rôtisseurs, Sauciers – und eben die Pâtissiers. «Zu jedem überragenden Koch gehört ein adäquat überragender Pâtissier», schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über die spezielle Verbindung. «Für ein stimmiges Menüangebot und ein abgerundetes Geschmackserlebnis braucht es beide – Koch und Pâtissier», ist auch Laurent Eperon, Küchenchef im Restaurant «Pavillon» im «Baur au Lac» in Zürich, überzeugt, der Stefan Howells als Pâtissier an seiner Seite hat. Darum sei es wichtig, dass die beiden Berufe in der Küche eine Symbiose bilden und der Gast vom Können und Wissen beider Spezialisten profitieren und geniessen könne.