Da ist zum Beispiel Harnaam Kaur. Die 25-jährige Britin ist laut dem Guinnessbuch 2017 der Rekorde die jüngste Frau mit Vollbart.

Wegen eines Gendefekts wächst ihre Gesichtsbehaarung stärker als üblich. Nachdem sie als Teenager deswegen gemobbt wurde, trägt sie heute stolz einen Bart mit bis zu 15 Zentimeter langen Haaren und setzt sich gegen Diskriminierung ein.

«Ich hasste meine Körper so sehr, ich hätte mich am liebsten umgebracht», sagt sie im Guinness-Video (oben). «Aber jetzt bin ich bereit, meinen Körper so zu lieben, wie er ist.»

