Arbeitserträge umverteilen

Das Prinzip war, dass Arbeit Wohlstand schafft und man diesen Wohlstand ein bisschen umverteilt. Wenn man sich die Reproduktionsmodelle anschaut, die in der gängigen Wirtschaftswissenschaft leider nicht mehr so hoch im Kurs stehen, sieht man auch schnell, dass das so sein muss. Die Massenproduktion muss mit Massenkonsum parallel gehen, irgendjemand muss alles, was produziert worden ist, auch wieder kaufen. Dazu braucht es Kaufkraft – wieder der Massen. Heute sagt man: Steuern runter, das gibt Kaufkraft. Richtiger wäre: Löhne rauf, denn aus den Löhnen – inklusive der sogenannten «Nebenkosten» (Arbeitslosenversicherung, AHV und andere Abgaben, die dann wieder vom Staat umverteilt werden) – muss alles bezahlt werden. Massenproduktion und Massenkonsum haben nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt zu beträchtlichem Wohlstand geführt.

Warum es in dieser heilen Welt dunkler wurde, ist nicht ganz klar. Haben wir einfach schon alles, was wir uns an materiellen Gütern wünschen? Das würde heissen: Die (Güter-)Märkte sind gesättigt. Oder waren es technische Neuerungen (Computerisierung und damit immer mehr Automatisierung und dazu noch Globalisierung), die man schon früher für kapitalistische Krisen verantwortlich gemacht hat (die sogenannten Kondratjeff-Zyklen)? Auf jeden Fall scheint der Kapitalismus mit einem Nachfrageproblem zu kämpfen, das sich in einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit (in der Warenwelt und ihrer Produktion) ausdrückt.

Enger Horizont

Und jetzt kommen wir zurück zum «Leider» im ersten Satz. Der Horizont des Buches ist zu eng. Der Titel heisst zwar «Sozialrevolution!» Aber auch das Ausrufezeichen kann nicht ganz kompensieren, dass meist nur vom «Sicherungssystem» die Rede ist. Die autarke Bauernfamilie, die in Not und Schwäche für die ganze Sippe sorgt, wird als Ur- und Wunschbild beschworen. Die industrielle Revolution habe die Idylle gestört und schliesslich den Staat auf den Plan gerufen, um diese «soziale Sicherung» wieder zu gewährleisten. Und jetzt tut sich der Staat (oder sein bürokratisches Sozialsystem) immer schwerer damit, in Zeiten flexibilisierter Arbeitsverhältnisse und am Ende der Massenbeschäftigung diese Aufgabe ausreichend zu erfüllen. So gibt es interessante Texte über substaatliche Sicherungs- und Versicherungsmodelle, über Versuche, wieder «Gemeinschaft» zu schaffen («Neue Wirs») – und das gipfelt dann bald in der Idee des (bedingungslosen) Grundeinkommens.