Sie waren über 20 Meter gross und wogen so viel wie mehrere Lastwagen: Die urzeitlichen Pflanzenfresser, wie der Brachiosaurier, waren gigantisch. Der Grösse entsprechend war auch der Appetit. Doch von welchen Gewächsen nährten sich diese Dinosaurier? Die Frage ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Denn das Gras, wie wir es heute kennen, gab es früher in dieser Form noch nicht. Hans-Jakob Siber, Gründer des Sauriermuseums in Aathal, ist dieser Frage zusammen mit einem Forscherteam aus Bonn nachgegangen.