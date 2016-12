Die letzte Diktatur

Als letzte Diktatur Europas wird immer wieder Weissrussland genannt. Präsident Alexander Lukaschenko ist seit 1994 an der Macht, das Land ist politisch und wirtschaftlich isoliert. Die Inflation ist hoch, für einen Schweizer Franken erhält man über 19 000 weissrussische Rubel. Weissrussland kennt als einziges Land Europas und alleinige Ex-Sowjetrepublik noch die Todesstrafe.

Armenien ist durch den Konflikt um Bergkarabach mit seinem Nachbarn Aserbaidschan stark isoliert, die Grenzen zur Türkei sind geschlossen. Auch wenn Armenien 2010 Assoziierungsverhandlungen mit der EU aufgenommen hat – militärisch und wirtschaftlich ist es eng mit Russland verbunden.

Autokratien in Zentralasien

Als Autokratie wird Aserbaidschan im Südkaukasus eingestuft. Seit 1993 ist die Macht in der Hand der Familie Alijew, auf Vater Heyar folgte im Jahre 2003 Sohn Ilham. Es herrscht ein Personenkult, die Opposition ist chancenlos, freie Presse wird unterdrückt. Aserbaidschan profitiert stark von grossen Öl- und Gasvorkommen und positioniert sich politisch geschickt zwischen Russland und dem Westen.

Die zentralasiatischen Länder sind mit Ausnahme Kirgisiens alle Autokratien. Turkmenistan liegt auf dem Demokratieindex knapp vor Saudi-Arabien, Syrien und Nordkorea. Eines der am längsten herrschenden Staatsoberhäupter der Welt ist in Kasachstan Nursultan Nasarbajew, der bereits vor dem Amtsantritt als Staatspräsident 1991 das Amt des Generalsekretärs der kommunistischen Partei innehatte. Er baute seine Befugnisse kontinuierlich aus und darf zeitlich unbegrenzt als Präsident kandidieren. Dank Öl und Gas ist Kasachstan das wirtschaftlich stärkste Land in Zentralasien und verzeichnete 2015 mit gut 11 000 Dollar ein durchschnittlich hohes Pro-Kopf-Einkommen. Trotz seiner Stärke sucht Kasachstan als Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Organisation des Vertrages für kollektive Sicherheit die Nähe zu Russland.

Usbekistan wurde bis zu dessen Tod in diesem Jahr einzig und allein von Islam Karimov regiert. 2005 wurden bei einem Aufstand in Andidschan etwa 500 Personen getötet. Die wachsende Austrocknung des Aralsees aufgrund der Wasserentnahme aus Zuflüssen sorgt für grosse ökologische Probleme.

Emomali Rahmon ist seit 1994 Präsident von Tadschikistan. Mit knapp über 1000 Dollar Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr ist das Land das Armenhaus der ehemaligen Sowjetrepubliken.

Kirgisien erlebte 2005 und 2010 Umstürze durch Massenproteste der Bevölkerung. 2010 gab es zudem ethnische Unruhen zwischen Kirgisen und Usbeken. Eine Verfassungsreform sieht eine parlamentarische Republik vor.

Die zentralasiatischen Staaten sind mit Ausnahme Kasachstans wirtschaftlich sehr schwach. Deshalb arbeiten zahlreiche Menschen aus Zentralasien in Russland. Seit der Wirtschaftskrise mussten jedoch viele das Land wieder verlassen. Ein grosser Teil der Bevölkerung in Zentralasien gehört dem muslimischen Glauben an, und nicht zuletzt aufgrund der sozialen Probleme sind viele junge Leute anfällig für islamistische Ideen. Zentralasien ist zudem eine wichtige Schmuggelroute für Drogen aus Afghanistan. Dies konnten auch internationale Bemühungen nicht vollständig unterbinden.

Vom Zusammenbruch der UdSSR hat in den meisten Republiken nur eine kleine Elite profitiert. Die sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten im Ex-sowjetischen Raum bergen bis heute viel Zündstoff. Michail Gorbatschows vor 25 Jahren geäusserte Hoffnung auf Demokratie und wirtschaftliche Blüte wird eher später als früher Realität – wenn überhaupt.