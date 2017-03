Kinder sterben sehr selten

Pro Jahr sterben in der Schweiz 400 bis 500 Kinder im Alter zwischen 0 und 18 Jahren. Das sind sehr wenige bei schweizweit jährlich 68 000 Todesfällen. Es ist so wenig, dass es in der Politik kaum ein Bewusstsein gibt, dass auch Kinder sterben. Das zeigt sich auch in den Spitälern: Die Ärzte sind mit ihrer Spitzenmedizin aufs Lebenerhalten fokussiert. Vier von fünf Kindern sterben im Spital, die meisten auf der Intensivstation. Das hat eine aktuelle Studie ergeben, welche die Betreuung von Kindern am Lebensende untersucht hat. Fast bei jedem fünften Kind erfolgt in den letzten 24 Stunden vor dem Tod ein Wiederbelebungsversuch. Dabei bräuchten todkranke Kinder ganz andere Hilfe.

«Intensivstationen können auch am Lebensende eines Kindes, insbesondere bei Neugeborenen oder kritisch kranken Kindern mit Herzfehlern, der geeignetste Ort des Sterbens sein», heisst es in der Zusammenfassung der Studie. Wenn jedoch mit dem Sterben eines Kindes über Monate oder manchmal gar Jahre gerechnet werden müsse, «sollten Fachpersonen alles daransetzen, diesen Kindern ein Sterben zu Hause zu ermöglichen».

Das Lebensende von Kindern ist heute erst in drei Spitälern der Schweiz gezielt ein Thema: in den Kinderspitälern in Zürich, St. Gallen und Lausanne. Dort gibt es spezialisierte Teams für unheilbar kranke Kinder, sogenannte Pädiatrische Palliative Care, die mit den Eltern die letzten Wochen und Stunden besprechen. Das soll sich ändern: Wie für Erwachsene am Lebensende, sollen auch für Kinder in der Schweiz flächendeckende Standards gelten und Hilfe vorhanden sein. Das fordert die Studienleiterin Eva Bergsträsser und hofft, mit den Ergebnissen die Politik aufzurütteln. Auch bei den Kinderspitex-Organisationen gibt es grosse Unterschiede in der Palliative Care.

Natascha Weibel hatte Glück, dass sie im Einzugsgebiet der Kinderspitex Nordwestschweiz wohnt und dadurch an Sarinas letztem Tag jemand neben ihr sass, der schon andere Kinder hat sterben sehen und stumm nickte: Es ist gut.

Regula Buder, Leiterin der Palliative Care bei der Kinderspitex Nordwestschweiz, sagt, im Spital würden Eltern todkranker Kinder oft hören: «Wenn etwas ist, kommen Sie auf den Notfall.» Auch Natascha Weibel wollte zuerst Rat beim Spital einholen. Wie auch nicht, wenn es dem Kind schlecht geht? Wie kann man da nichts tun und einfach auf den Tod warten? «Man muss solche Situationen vorher mit den Eltern durchsprechen, ganz detailliert», sagt Buder. «Wann können sie welches Schmerzmedikament geben? Wie kann man den Raum schön gestalten? Es stimmt nicht, dass man nichts tun kann. Aber die Eltern müssen vorbereitet sein, damit sie sich sicher fühlen.» Buder kämpft wie die Studienautoren dafür, dass die palliativen Strukturen in der Schweiz auch für Kinder flächendeckend ausgebaut werden. Auch wenn nur selten Kinder sterben und man am liebsten gar nie daran denkt.

Pflegeexpertin Katri Eskola hat sich in der Studie von Eva Bergsträsser speziell mit dem Thema «sterben zu Hause» befasst. Sie sagt: «Eltern, die ihr Kind zu Hause gepflegt haben, sind danach sehr, sehr müde. Das geht an die Substanz. Aber man weiss auch, dass Eltern später weniger Depressionen haben, wenn sie den Moment des Todes bewusst gestalten und das Kind gehen lassen konnten. Wenn es nicht einfach so passierte.» Sie verkraften den Verlust besser.

Letzte Momente sind wichtig

Dabei geht es nicht nur um den letzten Tag. Als der Krebs bei Sarina nach zwei Jahren zurückkehrte – gerade dann, als alle glaubten, die Krankheit sei endlich besiegt –, konnten die Ärzte am Inselspital in Bern nichts mehr tun. Und sagten das auch. Sarina reiste mit ihren Freunden nach Paris. Danach flog sie mit ihrer Familie nach New York, obwohl sie bereits im Rollstuhl sass und in Amerika ein Spital aufsuchen musste. Auch am Fasnachtsumzug in Biel wollte Sarina mitfahren. Dabei habe sie die meiste Zeit geschlafen, sagt Natascha Weibel.

«Die letzten beiden Jahre mit Sarina waren Glück», sagt sie. «Sie hatte nichts mehr zu verlieren und machte alles, was sie wollte. Sie ging sogar Gleitschirm fliegen, obwohl die Ärzte es verboten hatten.» Im Juni 2014 wurde Sarina konfirmiert. Alle wussten: Es ist der letzte Höhepunkt. Sechs Wochen später war die Beerdigung.

Eltern Unsicherheit ersparen

«Jeder gute Moment zählt», sagt Studienautorin Bergsträsser. «Das haben die Familien verdient und dafür arbeite ich.» Und es gehe darum, dass den Familien in dieser Zeit durch die richtige Unterstützung nichts unnötig Trauriges oder Schweres aufgebürdet werde. Sie hofft, dass mit einem flächendeckenden Palliative-Care-Netzwerk den Familien todkranker Kinder einiges erspart werden kann. Stress zum Beispiel, Unsicherheit, vielleicht nur ein hilfloser Kommentar eines Arztes. Davon erzählten die befragten Eltern in der Studie. Vielleicht ist mehr Unterstützung für jene Eltern möglich, die ihr todkrankes Kind ganz alleine pflegen. Vielleicht ein Tod, der so gestaltet werden konnte, dass die Erinnerung im Nachhinein tröstlich ist.

Zweieinhalb Jahre sind vergangen. In Natascha Weibels Wohnung erinnert noch viel an Sarina: Fotos, Karten, ein Souvenir aus Amerika. Auch die Urne mochte die Mutter noch nicht auf den Friedhof bringen. «Der Tag kommt, wo ich das mache», sagt sie zuversichtlich. Langsam beginnt sie wieder zu leben. Dieses Jahr geht sie wieder an die Fasnacht.