Mehr als jede vierte Person in der Schweiz ist gemäss der Studie schon einmal fremdgegangen (27 Prozent – Bezahl-Sex nicht eingerechnet). Entsprechend der Anzahl Sexualpartner haben die Aargauer in der Nordwestschweiz am wenigsten Sexualpartner ausserhalb der Beziehung. Etwas mehr sind es in Basel-Landschaft und Solothurn. Der Stadtkanton schwingt auch beim Fremdgehen obenaus.