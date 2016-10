"Wir haben noch Hoffnung und bekommen hoffentlich klarere Ergebnisse in der Nacht", sagte ESA-Chef Jan Wörner am Mittwochabend im Kontrollzentrum in Darmstadt.

Bis zum späteren Abend lagen noch keine exakten Daten des Testlandemoduls "Schiaparelli" vor, aus denen die Wissenschaftler auf einen Erfolg der historischen Mission schliessen konnten. Details wollte die Raumfahrtagentur bei einer Medienkonferenz an diesem Donnerstag um 10.00 Uhr MESZ präsentieren.

Die Landung galt als eine zentrale Etappe des Milliardenprojekts ExoMars. Mit der europäisch-russischen Kooperation wollen Forscher von ESA und ihrem Partner Roskosmos gemeinsam nach Spuren von Leben auf dem sagenumwobenen Nachbarplaneten der Erde.

"Wir wissen nicht alle Details, aber das ist typisch für einen Test", sagte Wörner. "Die Daten, die wir heute Nacht empfangen und auswerten, können wir verwenden, um unserer Technik in Zukunft weiter zu verbessern." Das Projekt soll Erkenntnisse für eine weitere Landung auf dem Mars liefern.

Animation: Schiaparelli landet auf dem Planeten.