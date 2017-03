Sie waren streng geheim und sind heute verboten: Die Atomtests, die bis 1963 die Radioaktivität in der Atmosphäre um fast das Doppelte des natürlichen Levels steigen liessen. Das Pentagon hat alle Detonationen in den USA gefilmt. Geschätzte 10'000 Filme lagerten lange in den Archiven. Jetzt retten sie Wissenschaftler vor dem endgültigen Zerfall.