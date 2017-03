Derzeit ist der Komet mit Teleskopen oder starken Ferngläsern am Nachthimmel der Nordhalbkugel schon zu sehen. Dunkel genug dafür ist es etwa von halb zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens (Sommerzeit). Ende März bis Mitte April ist er in der Nähe des Sternbilds «Kleiner Bär» («Kleiner Wagen») zu finden.

Nachdem sich TGK der Sonne am 12. April bis auf 156,2 Millionen Kilometer genähert haben wird, verschwindet er wieder in den Tiefen des Weltraums, in Richtung der Sternbilder «Grosser Bär» und «Drache».

(dhr)