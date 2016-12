Handbremse ziehen während der Fahrt war gestern. Denn heute geht im modernen Auto alles per Knopfdruck, auch die Zündung.

Aber was passiert eigentlich, wenn man diesen Knopf während der Fahrt drückt? Diese Frage hat sich ein Autovlogger aus den USA gestellt. Und er ist bestimmt nicht der einzige.

(Ein Vlogger ist im Prinzip dasselbe wie ein Blogger, nur dass er seine Tagebucheinträge nicht als Text online stellt, sondern in Form von Videos – etwa auf Youtube.)

«Ich habe eine Halterung an der Lüftung, an der ich mein Smartphone befestigen kann. Und da sich diese Halterung gerade neben dem Start-/Stopp-Knopf befindet, habe ich diesen kürzlich während der Fahrt fast berührt», erzählt der Vlogger in seinem Video.

Das habe ihn etwas «erschreckt». Und so wollte er herausfinden, was passiert, wenn es wirklich passiert.

Es gibt drei Antworten

Er hat herausgefunden: Es ist ein Unterschied, ob man den Knopf bei Schritttempo oder auf der Autobahn drückt. Und auch, ob man nur kurz drückt oder länger als drei Sekunden.

Die verschiedenen Varianten hat er anschaulich im Video oben nachgestellt – immer mit der Betonung, dass er sich auf einer kaum befahrenen Strasse befindet. Und dass Nachahmen keine gute Idee ist.

Das Video startet mit einer längeren Einführung auf Englisch, ab Minute 1:50 geht es los.

Erst fährt er mit weniger als 8 Stundenkilometern – und siehe da: Das Auto stoppt tatsächlich, nachdem er den Zündungsknopf gedrückt hat.

Mit zehnmal höherer Geschwindigkeit, also bei rund 80 Stundenkilometern, die Erleichterung: Nichts passiert nach einem kurzen Drücker auf den Knopf.

Allerdings: Wird der Knopf länger als drei Sekunden gedrückt, stoppt der Motor in jedem Fall. Auf jeden Fall bei einem Ford – mit dem der Vlogger die Probe aufs Exempel gemacht hat. Bleibt zu hoffen, dass dieser Sicherheitsmechanismus auch für andere Automarken gilt. (smo)