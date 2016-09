Doch das neue Nova, das es entweder mit einem 4,7-Zoll-Display oder als Nova Plus mit einem 5,5-Zoll-Display gibt, kann noch mehr. Es lassen sich Personen auf einem Foto einzeln anwählen und individuell verschönern. Wenn man etwa ein Selfie mit einem Star gemacht habe, könne man sich verschönern, den Star aber so belassen wie er ist, erklärte Tchoumitcheva in bester Marketingmanier.

Das Gerät für digitale Hipster

Das Nova ist das Smartphone für die Selfie-Generation. Deshalb haben die Entwickler ein besonderes Augenmerk auf die Frontkamera gelegt, die mit acht Megapixel auflöst und mit schlechten Lichtverhältnissen gut zurechtkommen soll. Doch auch der Look des Geräts soll die digitalen Hipster ansprechen. «Beim Design habe ich mich von moderner Architektur inspirieren lassen», sagt Joonsuh Kim, der Chef-Designer von Huawei im Gespräch mit der «Nordwestschweiz». Das aus mattem Aluminium gefertigte Smartphone sieht mit den stark abgerundeten Kanten elegant aus.

Auch die technischen Innereien überzeugen für den Preis von 399 Franken, zu dem es das Nova Anfang Oktober in der Schweiz zu kaufen gibt. Das Nova Plus hingegen wird hierzulande wohl nicht erhältlich sein. Angetrieben wird das Handy von einem Acht-Kern-Prozessor (Snapdragon 625). Es verfügt über einen Fingerabdrucksensor und eine fast doppelt so grosse Batterie wie das iPhone 6S. Die technischen Details erläuterte übrigens nicht Tchoumitcheva, sondern – ganz gender-traditionalistisch – Huawei-Chef Richard Yu. Die Schweizer Fashionista durfte aber die abstrakten Spezifikationen etwas ausdeutschen. Der Akku reiche für 1000 Bilder, erklärte sie.

Die Make-up-Funktion konnten die anwesenden Journalisten nach der Präsentation übrigens selber ausprobieren. Überzeugend fanden wir die Funktion auf die Schnelle aber nicht. So sassen die künstlichen digitalen Wimpern teils ziemlich schief. Im Allgemeinen erinnerte uns das eher an Maskerade als an Make-up. Mag aber natürlich auch sein, dass der Schreibende nicht das richtige «Testobjekt» für geschminkte Lippen und Lidstriche ist.