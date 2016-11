Die heutigen Beziehungen zu Europa sind sehr fragil.

Ich glaube an die Idee eines Weltbürgertums. Ich will Brücken bilden. In der Türkei verlieren wir derzeit unsere Demokratie. Das sollte kritisiert werden. Aber wenn wir eine Regierung kritisieren, sollten wir nicht das türkische Volk vergessen. Es gibt eine zivile Gesellschaft in der Türkei, es gibt Junge, Frauen, Minderheiten. Wir sollten Wege finden, die progressiven Kräfte in der Türkei zu ermutigen. Die türkischen Demokraten fühlen sich sehr einsam.

Ist die Türkei denn noch eine Demokratie?

In der ganzen Welt kommen derzeit Demokratien auf, die nicht liberal sind. Die Türkei ist ein deutliches Beispiel dafür. Diese Demokratien haben gewählte Regierungen. Sie kamen durch die Mittel der Demokratie an die Macht, sind dann aber autoritär geworden. Wahlen sind eine Voraussetzung für die Demokratie. Aber der Rechtsstaat darf nicht beschnitten werden, es braucht die Gewaltentrennung, die Redefreiheit, es braucht unabhängige Medien, die Rechte von Frauen und Minderheiten müssen gewährleistet sein. Sonst ist es keine echte Demokratie, sondern es gilt bloss die Macht der Mehrheit, die Macht des Populismus. In der Türkei haben wir heute ein Machtmonopol.

Was halten Sie von dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei?

Die Flüchtlingskrise ist die schlimmste humanitäre Krise, die die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Die EU-Bürokratie hat versucht, das Problem auszulagern, nicht nur in die Türkei, auch nach Jordanien und in den Libanon. Aber es gibt viel zu viele Flüchtlinge, das Modell wird einstürzen. Ausserdem ist dieser Umgang mit Flüchtlingen nicht ethisch. Unethisch ist es auch, wenn Europa wegen des Deals zu den Verletzungen der Meinungsfreiheit in der Türkei schweigt. Die Krise ist ein internationales Problem, und sie kann nur gelöst werden, indem wir als Weltbevölkerung alle zusammenarbeiten.

Europa müsste also mehr in die Pflicht genommen werden?

Natürlich. Aber Europa hat grosse Probleme. Ich respektiere und verstehe die Ängste der Leute – wegen der Flüchtlinge und der Immigranten. Die liberale Linke hat die Ängste der Leute nicht verstanden. Deswegen wenden sich diese Leute dem populistischen rechten Rand zu. Das ist in England passiert, es passiert in Amerika und in Europa. Die liberale Linke muss einen neuen Zugang finden, der die Gefühle der Leute ernst nimmt.

In Ihrem Buch beschreiben Sie die gesellschaftliche Elite in der Türkei als grundsätzlich demokratiemüde. Ist das so?

Historisch gesehen spielte das Bürgertum im Westen eine progressive Rolle. In der Türkei war das nicht so. Das Bürgertum hat sich nie gegen die Machthabenden gestellt. Für mich ist es erstaunlich, dass heute sogar Mitglieder der gebildeten, westlich orientierten Mittelschicht sagen: Vielleicht ist Demokratie ein westliches Konzept, das bei uns nicht funktioniert. Aber wir sollten uns nicht von der Demokratie verabschieden, wir sollten sie verbessern.

Sehen Sie sich als politische Autorin?

Wenn man als Autor aus Ländern wie der Türkei, Pakistan, Ägypten, Nigeria kommt, kann man sich den Luxus, unpolitisch zu sein, nicht leisten.

Sie haben einmal gesagt, Politik trennt, während die Literatur vereint. Wie meinen Sie das?

Wenn ich schreibe, lasse ich mich nicht von der Politik, sondern von der Vorstellungskraft leiten. Die Kunst, Geschichten zu erzählen, gründet auf Einfühlungsvermögen. Es geht darum, die Geschichte aus der Sicht eines anderen zu verstehen. Die tägliche Politik dagegen gründet auf Abgrenzung. Es gibt die unterschiedlichen politischen Parteien, manchmal auch grössere Unterteilungen wie bei der gespaltenen Gesellschaft in der Türkei. Für einen Schriftsteller gibt es kein «wir», keine «anderen», nur Menschen.

Kann die Literatur die Welt verbessern?

Die Literatur kann zu einer Lösung beitragen. Wir Autoren müssen uns mehr zu Wort melden. Das fällt uns nicht leicht, weil Autoren einsame, introvertierte Geschöpfe sind. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Stimme teilen. Wenn die Welt ihr Einfühlungsvermögen verliert, wird sie sich radikalisieren. Empathie ist ein wichtiges Konzept. Alle Extremisten versuchen, die anderen zu entmenschlichen. Dadurch wird es erst möglich, grausam zu sein. Literatur bringt das Menschliche zurück, sie erinnert uns daran, dass die anderen menschliche Wesen sind wie wir.

Sie sind sehr populär in der Türkei. Haben Sie dennoch Probleme mit Ihren Büchern?

Ich erhalte alle Arten von Hassreden, Schmähungen, Attacken, besonders von der Elite, aber ich war immer die Autorin meiner Leser. Für mich sind die Rückmeldungen meiner Leser herzerwärmend. Ein türkischer Autor zu sein, bedeutet Küsse auf die eine Wange und Schläge auf die andere.

Wie reagiert die offizielle Seite?

Regierungsnahe soziale Netzwerke und Medien schreiben manchmal haltlose Anschuldigungen und Verunglimpfungen. Man ist dem ausgeliefert, weil man keine Möglichkeit hat, sich zu erklären. Wenn es eine Frau betrifft, ist es noch viel schlimmer, die Sprache ist dann zudem sexistisch.

Frauen spielen eine prominente Rolle in Ihren Büchern. Wie gehen in der Türkei Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund miteinander um?

Ich glaube an die Idee der Schwesternschaft. Ich wuchs mit meiner Mutter auf, die sehr modern, westlich ausgerichtet, säkular und sozialdemokratisch war, und mit meiner Grossmutter, die traditioneller, orientalisch, spiritueller war. Ich sah, wie sie beide einander gegenseitig unterstützten. Das ist mir geblieben. Ich finde es sehr wichtig, dass Frauen zusammenhalten. Wenn sie es nicht tun, profitiert das Patriarchat. Wir müssen Wege finden, Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen, so, dass sie einander stärken. Das passiert nicht in der Türkei.

Und wie stehen die Musliminnen zueinander?

In der muslimischen Welt werden die wichtigsten Fragen von Frauen gestellt: Fragen zu Glauben, Religion, Identität, Sexualität und Freiheit. Viele Frauen debattieren diese Fragen, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber in ihrem privaten Raum, in Cafeterias, in Universitäten, zu Hause. Es kommt nicht von ungefähr: Wenn die Gesellschaft zurückfällt, werden Frauen mehr Rechte verlieren als die Männer.

Wie erklären Sie sich das?

Autoritäre Regimes sind patriarchal, sie wollen die Körper der Frauen und ihre Freiheiten kontrollieren. In der Türkei haben wir starke Frauen in den Medien, in der Werbung, in der Wissenschaft, in den Künsten – in jeder Sphäre des Lebens, ausser in der Politik. Die Politik in der Türkei ist sehr machoid und aggressiv.

Sie haben sich gegen das Kopftuchverbot ausgesprochen. Wo liegen die Grenzen Ihrer Toleranz?

Wir sollten von Schwarz-Weiss-Diskussionen wegkommen. Ich bin Feministin. Mein wichtigstes Anliegen ist es, Frauen zu stärken. Ich möchte, dass Frauen in den öffentlichen Raum kommen, dass sie an die Uni gehen, Karriere machen, einen Beruf, eine Arbeit und eigenes Geld haben. Lasst uns nicht gegen Studentinnen sein, die Kopftuch und Jeans tragen und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden. Diese Mädchen kommen aus konservativen Häusern, wenn wir sie zurückzwängen, werden die Dinge für sie nicht besser. Aber meine rote Linie ist das Alter: Noch nicht wahlberechtigten Mädchen und jungen Frauen das Kopftuch anzuziehen, ist für mich inakzeptabel.

Und wie stehen Sie zur Burka?

Der Gesichtsschleier ist etwas anderes. Wir haben rund um die Welt viele Sicherheitsanliegen, und es ist verständlich, wenn sich jemand nicht wohlfühlt neben jemandem, dessen Gesicht komplett verhüllt ist. Ich verstehe dieses Anliegen und respektiere es. Ich will zu einer differenzierten Diskussion zurückkommen.

Sie nennen Ihre drei Hauptfiguren im Buch die Sünderin, die Gläubige und die Verwirrte. Welcher von ihnen fühlen Sie sich am nächsten?

Als Autorin reflektierte ich meine Stimmen in allen drei Mädchen. Aber ich bin keine von ihnen. Ich verstecke mich gern im Innern meiner männlichen Charaktere. Vielleicht verstecke ich mich in dem Dozenten der drei Studentinnen.

Und wie halten Sie selbst es mit der Religion?

Ich bin nicht gläubig und mag organisierte Religionen nicht, die die Menschheit in «wir» und «die anderen» aufteilen. Aber ich interessiere mich für die Möglichkeit, dass Gott existiert. Und ich mag individuelle, nach innen orientierte, spirituelle Reisen. Ich fühle mich Agnostikern und heterodoxen Mystikern nahe.

Ein Glaube, in den der Zweifel hineinspielt?

Heterodoxe Mystiker versuchen immer, zu lernen, und haben keine Gewissheiten. Die religiösen Leute wollen den Zweifel loswerden. Und die atheistischen Leute wollen den Glauben loswerden. Ich will, dass der Glaube und der Zweifel miteinander tanzen.