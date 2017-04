Der 20-jährige Tom fängt Feuer: So wie er vorher für seine «Kunstaktionen» gebrannt hat, in denen er als kahl geschorener Punk Teile der Berliner Mauer in Flammen setzte, brennt er nun für dieses androgyne Wesen, das ihn zuerst kalt abblitzen lässt. Später kommt es zum hemmungslosen, brutalen Sex. Romantik, das ist etwas für die anderen.

Die Vergangenheit als Fake-Journalist

Tom Kummer zeigt auch in diesem Buch sein stilistisches Talent. Aus den intensiven Bildern entwickelt der Roman seinen Sog: Etwa die Szene, als Nina und Tom auf Reportage-Tour «Tornados jagen». Buchstäblich im Auge des Orkans zeugen sie ein Kind.

Wahr oder nicht, diese Frage ist in der Belletristik überflüssig. Und Erinnerungen lassen sich zurechtbiegen, wie es einem gefällt. «… als sei ich ein Situationist, der immer an der Wirklichkeit drehen muss – bis sie in das Bild passt, das ich mir von unserem Leben gemacht habe», schreibt er an einer Stelle. «Im Roman findet eine Verdichtung von Erlebtem statt», sagt er. Das Best-of sozusagen.

Im Buch geht Kummer auch auf seine Vergangenheit als Fake-Journalist ein: «Ich habe mein Leben lang gesampelt.» Da liegt die Frage nahe, wie viel «Collagenkunst» dieser Roman enthält. «Wir leben in einer komplizierten Realität und können uns von Einflüssen anderer nicht freimachen», weicht er aus.

«Dieses Buch hat andere Qualitäten, als dass man sich lange damit aufhalten müsste, ob es Plagiate gibt.» Also enthält das Buch fremde Zitate? Dazu schweigt Tom Kummer. «Wichtig ist, eine eigene Sprache, einen eigenen Stil zu finden», fügt er an, leicht verärgert. «Es ist eine sehr persönliche, wahre Geschichte.»

Todkrank in Highheels

Den eigenen Sound hat er zweifellos gefunden. Zwischen den Beschreibungen der wilden Zeit in den 80ern und 90ern, in Barcelona, Berlin und Los Angeles, zwischen Sex und Drogen, Punk und Voyeurismus scheinen auch die leisen Töne durch. In den intensiven Sterbe-Szenen etwa wird die Verbundenheit zu seiner Frau spürbar – radikal und frei von Pathos.

So unberechenbar und gegen alle gesellschaftlichen Regeln wie das Paar gelebt hat, gestaltet es auch den Sterbe-Prozess: Tom pflegt Nina liebevoll, und gleichzeitig lässt er sie todkrank in Reizunterwäsche und Highheels durch die Wohnung stöckeln, bis sie umfällt: «Das ist zwar mit Risiken verbunden. Aber es gibt ihr auch die Möglichkeit, frei und glamourös zu bleiben. Frei.»

Diese Szenen leben von ihrer Ambivalenz und decken gerade darin die widersprüchlichen Gefühle auf, die jemand empfinden muss, der seine Liebste in den Tod begleitet.

Mit dem Roman ist Kummer dort angekommen, wo er hinwollte. «Ich fühle mich eher in einer literarischen Form zu Hause als im objektiven, investigativen Journalismus», bestätigt der Autor, der auch als Tenniscoach in Bern arbeitet. Los Angeles habe er nach Ninas Tod nicht mehr geniessen können, und im Innersten sei er sowieso ein «Bärner Giel», gibt er sich bodenständig.

Ganz vom Bad-Boy-Image mag er sich aber nicht lösen: «Ich bin ein Grenzgänger, der subversiv operieren will. Die Welt zu irritieren, ist für mich auch eine Antriebskraft in der Kunst.» Die flirrende Atmosphäre von Los Angeles, in der sich jeder ständig neu erfinden kann, fehlt in Bern zwar. Aber vielleicht hat Tom Kummer diese Welt nun im Schreiben von Romanen gefunden.

Tom Kummer: Nina & Tom, 253 Seiten, Blumenbar 2017.