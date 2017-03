"Der Chinese" des Schweizer Autors Benjamin Lauterbach hatte im letzten Januar im Theater Solothurn die Schweizer Erstaufführung. Regie führte Max Merker. Am 20. März ist das Stück letztmals in Solothurn zu sehen, bevor es am 7. April im Stadttheater Biel Premiere feiert.

Der Heidelberger Stückemarkt eröffnet am 28. April und endet am 7. Mai mit der Preisverleihung im Autorenwettbewerb, im Wettbewerb um den NachSpielPreis und um den JugendStückPreis. Vergeben wird auch ein Publikumspreis.