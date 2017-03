Was hat sich verändert?

Normalerweise schreibe ich für ein Album 25 Songs und wähle dann die besten 10 aus, diesmal waren es 100! Ich war in Los Angeles, um mit grossartigen Künstlern wie The Weeknd, Stefan Moccio und MoZella, von der «Wrecking Ball» stammt, zusammenzuarbeiten und flog von Venedig schnell nach Rotterdam, um Ryan Tedder (Komponist und Sänger von OneRepublic) zu treffen. In den drei Stunden, bevor er beim MTV European Music Award auf die Bühne ging, haben wir «Lose My Number» geschrieben und aufgenommen.

Weshalb funktioniert Ihre Zusammenarbeit mit ihm so gut?

Er hat eine gute Energie. Als wir meinen letzten Nummer-eins-Hit, «Bonfire Heart», schrieben, habe ich ihn wie ein Groupie begleitet, war auch im OneRepublic-Tourbus. Er versteht, wenn ich ihm sage, dass ich nicht interessiert bin, ein zweites «Bonfire Heart» oder «You’re Beautiful» zu schreiben, obwohl die Plattenfirma das gerne hätte. Es reicht, wenn du im Leben eines dieser Lieder geschrieben hast.

Hits zu landen scheint Ihnen aber immer noch wichtig zu sein, setzen Sie bei der aktuellen Single «Love Me Better» doch auf den momentan angesagten elektronischen Sound.

Das war kein bewusster Entscheid. Wenn man den Song herunterbricht, besteht er immer noch aus meinem Gesang, einer Gitarre und einem Rhythmus. Es stimmt jedoch: Wir haben die Keyboards etwas mehr aufgedreht. Es gab sie jedoch schon früher, nur mehr im Hintergrund.

Sie singen in diesem Liebeslied auch darüber, dass Sie in den Social Media beschimpft werden.

Ich finde es interessant, dass wir uns immer auf das Negative fokussieren. Wenn ich ein Konzert im Hallenstadion gebe, werde ich im nächsten Interview nicht auf die 10 000 begeisterten Reaktionen angesprochen, sondern auf den einen negativen Tweet. Aber das liegt wohl in der Natur des Menschen. Ich habe mir jedoch eine dicke Haut zugelegt – und lache über mich selbst, weil ich mich trotzdem mit diesen Auswüchsen beschäftige ...