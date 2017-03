Der Aufschrei war gross. Dass mit Scarlett Johansson eine weisse Amerikanerin in der Hauptrolle des Science-Fiction-Films «Ghost in the Shell» gecastet wurde, sei rassistisch. Zahlreiche Petitionen im Internet forderten eine Neubesetzung der Rolle mit einer asiatischen Darstellerin.

Denn: «Ghost in the Shell» ist ein Werk, das in Japan verehrt wird. Das ursprüngliche Comic (japanisch: Manga) von 1989 und die erste Animeverfilmung 1995 gelten dort als Meilensteine der Popkultur, sie haben Hollywoodfilme wie «The Matrix» inspiriert. Die Hauptfigur Major

Motoko Kusanagi – teils Roboter, teils Mensch – ist eine japanische Ikone.