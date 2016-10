Witzig-absurde, prominent besetzte Buch-Präsentation in Hamburg: In Erinnerung an den 2015 mit 70 Jahren gestorbenen Autor, Übersetzer und «Lindenstrassen"-Penner Harry Rowohlt lasen am Montag sieben Weggefährten aus «Und Tschüs ... Nicht weggeschmissene Briefe».