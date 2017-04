Aufklärung hat für den Milieukenner immer auch mit Klärung zu tun. Und zur Klärung eines Sachverhalts gehört es wiederum, die Dinge beim Namen zu nennen. Al Imfeld kennt keine Tabus und keine Schamgefühle, wenn es um erotische Inhalte geht.

Die Sprache entblössen

Hier liegt allerdings auch ein wesentliches, vielleicht unlösbares Dilemma dieses Gedichtbands. Der Dichter selbst plädiert im Vorwort seiner Gedichtsammlung für eine Entblössung der Sprache im aufklärerischen Sinn. Er will also ohne Heuchelei direkt zur Sache kommen. Diese Vorgehensweise mag rühmenswert sein. Aber sie steht im Widerspruch zum Wesen der Poesie. Poesie will die Sprache nicht entblössen oder von falschen Fesseln befreien. Poesie will die Sprache nicht entstauben, sondern ihre Mehrdeutigkeit zum Klingen bringen.

Das gelingt Imfeld in «Po-Po-Po-esie» höchstens streckenweise und am ehesten dort, wo er nicht allzu explizit wird: «sehen möchte ich / sehend werden / eintreten ins Heiligtum / über die Brücke / des schönen nackten Körpers». Doch zu oft wird die angestrebte Verspieltheit von einer eher holprigen und allzu expliziten Sprache gebremst: «sie lüftet den String / schwingt ihn / er wird zur Geissel / kommt von der Bühne / und macht Männer blind.»

Der Band sei ein Genuss, schwärmt der Nachwortverfasser und Prominentenanwalt Valentin Landmann zum Abschluss. «Umso mehr ein Genuss, als es erfrischend ist, zu diesem Thema einmal nicht schwerfällig sozialkritische Abhandlungen, sondern leichtfüssige Poesie vor sich zu haben.»

Man möchte Landmann nicht zu nahe treten, aber seine Anwaltschaft für diese Gedichtsammlung dürfte eher persönlich als literaturkritisch motiviert sein. Bestimmt wird uns Al Imfeld als streitbarer Aufklärer und origineller Querdenker in Erinnerung bleiben. Auch als Vermittler afrikanischer Poesie hat er mit seiner 2015 erschienen Gedichtsammlung «Afrika im Gedicht» einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ob nun sein letzter Gedichtband «Po-Po-Po-esie» zu seiner literarischen Unsterblichkeit beiträgt, darf allerdings bezweifelt werden.