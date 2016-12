YouTube veröffentlichte am Donnerstag Rankings zu den beliebtesten Inhalten. Ein Jahresrückblicks-Video mit mehr als 200 YouTube-Stars aus aller Welt fasst zudem Trends von "Pokemon Go" über "Game of Thrones" bis zu den "Carpool-Karaoke"-Videos zusammen.

Der britische Moderator James Corden erfreut sich mit seinen Karaoke-Filmchen im Internet grosser Beliebtheit, in denen er mit Promis wie Adele, Justin Bieber oder First Lady Michelle Obama im Auto sitzt und Duette singt. Seine Session mit Adele ist auch in der Schweiz der beliebteste Clip.

Ebenfalls in den weltweiten Top 5: "Was ist in der Rassel einer Klapperschlange?" oder der Auftritt einer 12-jährigen Ukulelespielerin bei einer amerikanischen Castingshow. In Deutschland - und teilweise auch in der Schweiz - ist der YouTuber Julien Bam beliebt. Er hat gleich mehrere Song-Parodien in den Top Ten.

In der Schweiz steht nur ein spezifisch helvetisches Video in der Hitparade: "Geisterboot auf dem Zürichsee" brachte es auf Platz 6.