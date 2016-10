Den Erfolg von Chubby Checker hatte seine Mutter bereits kommen sehen. "Sie hat mir erzählt, dass sie einen Traum hatte, dass ich ein Lied aufnehmen würde, das jemand anderem gehört und es würde die die ganze Welt erreichen."

Kurz darauf wurde Checker gebeten, "The Twist" einzuspielen, einen zuvor mässig erfolgreichen Song der Band Hank Ballard and the Midnighters. "Als das Angebot kam, dachte ich daran, was meine Mutter gesagt hatte." Im Juli 1960 stellte Checker seine Version in einem Club im Seebad Wildwood an der Küste von New Jersey vor - und wurde damit innerhalb kürzester Zeit berühmt. Das Lied eroberte die Charts und Discos der Welt. Überall wurde nun wie verrückt getwistet.

Checker twistet immer noch. "Ich glaube, dass die Leute süchtig nach Einfachheit sind. Es soll Spass machen, ein bisschen bekloppt und ein bisschen sexy sein - und all das hat der Twist." Weniger als eine Dreiviertelstunde habe die Aufnahme von "The Twist" damals gedauert - und bis heute kennt so gut wie jeder das Lied.

Geboren wurde Checker als Ernest Evans 1941 in South Carolina. Er wuchs mit zwei Brüdern in Philadelphia auf. Schon in der Schule spielte er verschiedene Instrumente und sang. Ende der 50er Jahre wurde er auf einem Wochenmarkt entdeckt, wo er singend bei einem Geflügelhändler arbeitete. Er bekam den Spitznamen Chubby Checker verpasst (chubby bedeutet mollig, Checker heisst Prüfer oder Schachbrettmuster) und einen Plattenvertrag.