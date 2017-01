Der 33-Jährige ist im Tessin, wo sein Vater bis heute lebt, aufgewachsen und hat dort eine internationale Schule besucht. "Ich hatte viel Glück", sagte er im Interview mit der "Schweizer Illustrierten". Dass er da nicht besser aufgepasst und die Vorteile aus der Ausbildung gezogen habe, sei rückblickend "sehr dumm".

Einmal im Jahr besucht der Musiker zusammen mit Frau und Kindern seine alte Heimat. "Meine Kinder lieben die Schweiz, sie ist für sie ein Märchenland. Besonders zu Weihnachten." Connie und Winter, wie Tochter und Sohn heissen, "sind am liebsten am See, bewundern die Berge".